Rui Rezende lança livro de fotografias e memórias de Amargosa

Além de um registro minucioso que reconstrói visualmente o município de Amargosa, o novo livro de Rui Rezende recupera memórias do município localizado no Vale do Jiquiriçá, a pouco mais de 240 km de Salvador. Lançado na última quinta-feira (6), o livro Amargosa: Nossa Terra, Nossa Gente é motivado por um sentimento de retribuição à cidade natal e fruto de um cuidadoso processo de fotografia, curadoria e restauro.

Rui Rezende fotografa a cidade desde 1999 quando iniciou a sua carreira e intensificou o trabalho nos últimos dois anos para a produção do livro. Dessa vez, ele extrapola o próprio olhar e produz um grande álbum afetivo e colaborativo de todo o território da cidade. A publicação autoral foi produzida em coautoria com fotógrafos e pesquisadores locais convidados por Rezende.

“O livro é um presente para todas as pessoas que gostam da nossa doce Amargosa. Com ele, estou atendendo a muitos pedidos de muitas pessoas que, ao longo da minha carreira, cobraram-me um livro da nossa cidade”, explica Rezende. Segundo o amargosense, é ali onde estão as raízes e a fonte de inspiração para o seu trabalho. No conjunto da obra, as fotos atuais indicam caminhos para o desenvolvendo de uma cidade que não perdeu o elo com o campo. Os registros próximos das pessoas dialogam com as exuberantes paisagens aéreas.

Os textos foram elaborados por Jaqueline Rebouças, professora de História e mestre em História Regional e Local; Miguel José da Silva, professor de Filosofiae mestre em História Regional e Local, bem como por Raul Lomanto Neto, memorialista, engenheiro agrônomo e mestre em Ciências Agrárias.

Na apresentação do livro são narrados alguns causos que indicam as transformações pelas quais Amargosa passou. “Além do trem, existiram muitas coisas incríveis na nossa cidade, as quais já perdemos, como o cine Pérola, a beleza do jardim, a biblioteca municipal…”, descreve o trecho de abertura da publicação.



A foto de capa, feita por Paulo Gondim, acena à lembrança do trem, revivendo um passado persistente. A obra também tem fotos históricas de J. Nogueira, Nené, Pierre Verger, bem como imagens atuais feitas por Marco Peixoto e Fabiano Cerbato.

Há, ainda, imagens do fotógrafo especializado em pássaros Sérgio Cedraz. A bela pomba-amargosa, ilustrada por Tomas Sigrist no interior do impresso, transmite grande significado. O mapa resulta da contribuição de Nerivaldo Afonso Santos e Deorgia Tayane Mendes de Souza. O livro tem tamanho 30x30, 282 fotografias distribuídas em 168 páginas.

