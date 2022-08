'Rumo ao acesso', avisa Marco Antônio, autor de dois gols contra o Brasil-RS

Cria das categorias de base do Vitória, o zagueiro Marco Antônio marcou dois gols no triunfo de 3x1 sobre o Brasil de Pelotas, neste sábado (13), no Barradão, pela 19ª rodada da Série C. O resultado positivo fez o time garantir uma vaga no quadrangular decisivo da competição, onde brigará no Grupo C com Paysandyu, Figueirense e ABC.

Depois da partida, o jogador comemorou bastante o resultado. "Trabalhei muito, esperei muito por esse momento. Nunca poderia imaginar dois gols numa partida, ainda mais nos dando a classificação. Com minha mãe presente, meu irmão, minha família toda...", afirmou.

O jogador ainda falou sobre a fase ruim que a equipe viveu no campeonato e projetou os próximos passos no campeonato. "A gente foi muito questionado durante a temporada, sobre o nosso brio, sobre a nossa competência. Mas demonstramos que temos garra, sim, que algumas coisas precisavam se ajustar e ajustamos. Agora é dar continuidade, rumo ao nosso acesso que é o mais importante".

O Leão agora aguarda a definição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre o calendário da 2ª e última fase da competição.