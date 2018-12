Rupaul's Drag Race ganhará versão britânica em 2019

O reality show de maior sucesso sobre a arte drag ganhará uma versão britânica no próximo ano. Produzida pelo canal BBC3, a estreia da competição de drags contará com oito episódios e no elenco estarão grandes nomes da cena drag local. Segundo publicado pelo jornal The Sun, a produção terá um grande orçamento e deverá trazer personalidades britânica para serem membros do juri.

Start your engines, @RuPaul's Drag Race UK is coming soon to BBC Three. pic.twitter.com/7DkmvyFEd5 — BBC Three (@bbcthree) 5 de dezembro de 2018

“Estou muito animada para celebrar o carisma, originalidade, nervos e talento das queens da terra da Rainha. E antes que qualquer um pergunte, nós adoraríamos ter a Meghan Markle com a gente, já que estamos preparando um desafio de passarela sobre a realeza”, disse RuPaul ao jornal.

O reality já foi indicado ao Emmy Awards três vezes e coleciona dois trofeis. (Foto: Reprodução / Facebook)

O reality também conta com uma versão filipina, além das dez temporadas, três edições do All Stars (modalidade de reúne as melhores queens de diferentes temporadas) da série original e ainda um episódio especial de natal que estreia ainda nesta sexta-feira (7). Além disso o All Stars 4 está previsto para o próximo dia 14 e a 11ª temporada confirmada para 2019.

Uma versão brasileira da série já foi cotada, no entando sua chegada precisou ser adiada. Ao menos foi o que a Endemol Shine Brasil declarou em entrevista ao Meio & Mensagem, em fevereiro deste ano. O motivo seria porque a Passion Distribution, que detém os direitos do formato “Drag Race”, estaria reorganizando a estratégia internacional.