Rupert Grint, o eterno Rony de Harry Potter, anuncia que será pai

Há pouco mais de 18 anos, estreava Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro filme da saga criada por ‎J. K. Rowling. De lá para cá, os personagens viraram um enorme sucesso e marcaram uma geração. Mas o tempo passou - e Rupert Grint, o Rony Weasley, está aí para provar isso: o ator anunciou que será papai pela primeira vez.

O bebê é fruto do relacionamento do artista, de 31 anos, com a namorada, Georgia Groome. Os dois estão juntos desde 2011.

"Rupert Grint e Georgie Groome estão animados em anunciar que estão esperando um bebê e pedem pro privacidade neste momento", afirmou a assessoria de imprensa ao E! News.

Com isso, Grint se torna o primeiro ator do trio principal de Harry Potter a se tornar pai. Ele já tinha comentado sobre a vontade de ter filhos em 2018, em uma entrevista ao The Guardian.

"Eu gostaria de sossegar e ter filhos logo. Se eu tivesse um filho, será que eu o chamaria de 'Ron'? É um bom nome, mas provavelmente não", disse, falando do seu personagem. Quando o primeiro filme da saga chegou aos cinemas mundiais, o ator tinha 13 anos.