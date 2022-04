Russa bomba após 'selfie de milhões' com Messi, Mbappé e Neymar

O que você faria se encontrasse Messi, Mbappé, Neymar e outros jogadores do Paris Saint-Germain no elevador? Foi o que aconteceu com a golfista Marta Silchenko. A russa deu de cara com os astros em um elevador e não titubeou: fez várias selfies e postou no Instagram.

As imagens inusitadas viralizaram na internet no último domingo (17). Nas fotos, chamam a atenção os olhares de Messi, para a câmera e para a jovem de 17 anos, e a expressão de surpresa de Mbappé. Ainda é possível ver os brasileiros Neymar, de costas, e Marquinhos, sorrindo para a câmera.

Também aparecem nas selfies: Sergio Ramos, Kimpembé, Bernat, Nuno Mendes e Achraf.

O encontro 'de milhões' aconteceu quando Marta ia à academia do hotel onde estava hospedada, na capital francesa. Já os jogadores participavam da preparação para o jogo do PSG contra o Olympique de Marselha, vencido pelos parisienses por 2x1.