Rússia ataca base militar perto da fronteira com a Polônia e deixa 9 mortos

Um ataque aéreo russo contra uma base militar em Yavoriv, na região de Lviv, deixou 9 mortos e 57 feridos. O local fica bem perto da fronteira com a Polônia.

Em comunicado, a administração militar regional de Lviv informou que foram disparados oito mísseis em Yavoriv. A instalação de treinamento militar está localizada a menos de 25 km da fronteira com a Polônia.

De acordo com informações da agência de notícias Reuters, 19 ambulâncias com sirenes ligadas foram vistas na estrada que leva ao centro militar de Yavoriv.

Segundo o ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov, a base atacada era formada por instrutores militares estrangeiros que trabalham lá. No entanto, não há informações se essas pessoas estavam na base no momento do ataque russo.