Rússia bombardeia Kiev durante a visita do secretário-geral da ONU

A Rússia bombardeou Kiev nesta quinta-feira (28) enquanto o secretário-geral da ONU, António Guterres, visitava a cidade. Segundo o prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko, ao menos três pessoas ficaram feridas.



Guterres e sua comitiva ficaram chocados com a proximidade do bombardeio russo, embora todos estejam seguros, disse um porta-voz da ONU.



Segundo a agência France Presse, ao menos um prédio ficou em chamas na área bombardeada, nos primeiros ataques russos a Kiev desde meados de abril.



"Esses bombardeios dizem muito sobre os esforços da liderança russa para humilhar a ONU e tudo o que essa organização representa", disse o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, em um vídeo postado no Telegram.



O presidente indicou que cinco mísseis caíram sobre a cidade "imediatamente após o encontro" que teve com Guterres. "Isso requer uma reação poderosa, da mesma intensidade", acrescentou.



"À tarde, o inimigo atirou em Kiev. Dois ataques no distrito de Shevshenkovsky", disse Klitschko, observando que os primeiros relatos eram de "três pessoas internadas".



O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitro Kuleba, denunciou o que chamou de ato bárbaro e indicou que os bombardeios foram realizados com mísseis de cruzeiro.



"Ataques de mísseis no centro de Kiev durante a visita oficial de António Guterres", criticou Mijailo Podoliak, conselheiro do presidente ucraniano, no Twitter.



"Ontem, (Guterres) estava sentado em uma grande mesa no Kremlin e hoje há explosões acima de sua cabeça", disse ironicamente, referindo-se à visita de Guterres a Moscou no início desta semana, onde foi recebido pelo presidente russo, Vladimir Putin



"É a prova de que precisamos de uma vitória rápida sobre a Rússia e que todo o mundo civilizado deve se unir em torno da Ucrânia. Temos de agir rapidamente. Mais armas, mais esforços humanitários, mais ajuda", pediu o chefe de gabinete, Andrii Iermak.



Iermak pediu a privação da Rússia de seu direito de veto no Conselho de Segurança da ONU.



De um extremo ao outro



O secretário-geral da ONU chegou à Ucrânia nesta quinta-feira e deveria visitar Bucha e Irpin, nos arredores de Kiev. Os ucranianos acusam as forças russas de cometerem crimes contra a população civil nessas cidades.



Guterres se reuniu com o presidente ucraniano e admitiu que o Conselho de Segurança falhou em encerrar a guerra, que começou em 24 de fevereiro com a invasão russa.



A Rússia atingiu alvos de praticamente um extremo ao outro da Ucrânia nesta quinta-feira. Explosões foram relatadas em todo o país, em Polonne, no oeste, Chernihiv, perto da fronteira com a Belarus, e Fastiv, um grande centro ferroviário a sudoeste da capital.



O prefeito de Odessa, no sul da Ucrânia, disse que foguetes foram interceptados por defesas aéreas. As autoridades ucranianas também relataram intenso fogo russo no Donbas - o centro industrial no leste que o Kremlin diz ser seu principal objetivo - e perto de Kharkiv, uma cidade do nordeste fora do Donbas que é vista como chave para a ofensiva.