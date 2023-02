Russo fominha, Davi emocionado e Márcia sublime: a homenagem a Moraes Moreira

O Carnaval de 2023 começa com um ar de libertação daqueles de quem tira alguns gritos da garganta. Mas também é duro saber que aquele que foi um dos pioneiros a nos fazer querer que a alegria fosse eterna não está mais entre nós.

Primeiro a cantar em cima do trio elétrico, Moraes Moreira morreu em abril de 2020, dois meses após o seu último Carnaval. Nesta Folia de 2023, a primeira desde então, era necessário fazer uma homenagem. E ela veio liderada por seu filho, Davi, nesta quinta-feira de Carnaval (14).

Uma equipe de músicos se reuniu para saudar a memória de Moraes no circuito Osmar: fominha, Russo Passapusso saiu do trio Foliassa onde tocou com Iza e Carlinhos Brown e foi ao encontro de Davi Moraes, Moreno Veloso, Marcia Castro e Robertinho Barreto. O clima era muito parecido com aquele que vemos no Bloco Os Mascarados.

Muita gente fantasiada, cordas inexistentes e muita diversidade: atrás e na frente do trio; também no repertório.

Russo e Roberto homenagem levaram a pegada do BaianaSystem para o trio. Márcia Short veio com um repertório em homenagem a Gal Costa. Quanta alegria!