Russo Passapusso e Antonio Carlos & Jocafi fecham a lista de atrações do Radioca

A décima segunda e última atração do 6º Festival Radioca é o primeiro show do projeto que reúne Russo Passapusso e Antonio Carlos & Jocafi. Lançando o álbum Alto da Maravilha, patrocinado por Natura Musical, os três baianos sobem ao palco do evento soteropolitano, que será realizado nos dias 12 e 13 de novembro, na Fábrica Cultural, no bairro da Ribeira. Ingressos estão à venda em www.ingressolive.com/6o-festival-radioca.

Lançado em agosto, o primeiro single do álbum, Mirê Mirê, contou com a ilustre participação especial de Gilberto Gil. “‘Mirê Mirê’ tem acordes que abraçam o coração de quem canta, tem palavras que nos levam para um reencontro. É a grandeza do simples. É o meio do disco, ponto de equilíbrio. É uma música feita para cantar junto”, apresenta Russo Passapusso, que deve enfim comemorar a chegada do álbum completo também no mês de novembro. “É a missão de minha vida fazer esse disco com eles”, disse.

“Temos 77 anos cada um, 55 anos de carreira, compondo como se fôssemos meninos. Eu acho que agora estamos melhor do que antes”, celebra Antonio Carlos. “Houve um casamento do Russo com a nossa obra. Ele é um epígono, está fora do tempo dele. Ele compõe como nós. Mas não é só isso. Ele tem a capacidade de evoluir na música, nos trouxe a sua juventude e um olhar moderno e único, que não há igual. É um grande orgulho para nós”, afirma Jocafi.

Famosa dupla de compositores, Antonio Carlos & Jocafi foram sucesso nos antigos festivais e são donos de hits inesquecíveis, a exemplo de Hipnose, Desacato, Catendê, Você Abusou, Toró de Lágrimas, entre outros. Pioneiros em introduzir a linguagem coloquial, especialmente a do povo baiano, nas letras da música brasileira, misturaram os ritmos afro-baianos e do candomblé em sua sonoridade e ocupam posição de destaque na hierarquia do samba. Mas todos esses predicados do passado não encerram a questão.

Serviço - 6º FESTIVAL RADIOCA | de 12 e 13 de novembro (sábado e domingo), 16h, na Fábrica Cultural, Ribeira | Ingressos: R$ 50 / R$ 25; passaporte para dois dias: R$ 90 / R$ 45, à venda no site www.ingressolive.com/6o-festival-radioca