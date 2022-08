Russo Passapusso e Antonio Carlos & Jocafi lançam música com participação de Gil; ouça

Russo Passapusso e Antonio Carlos e Jocafi lançam nesta segunda (22) nas plataformas digitais a canção Mirê Mirê com participação especial de Gilberto Gil. A música é o primeiro single do álbum Alto da Maravilha (Natura Musical/Silêncio), que será lançado em novembro.

“Mirê Mirê tem acordes que abraçam o coração de quem canta, tem palavras que nos levam para um reencontro. É a grandeza do simples. É o meio do disco, ponto de equilíbrio. É uma música feita para cantar junto”, diz Russo Passapusso.

“Essa música partiu de um ponto de candomblé, algo que é muito caro e muito importante para o nosso trabalho. Nasci e fui criado na mesma rua da família de Mãe Menininha do Gantois. Antes de ir pela primeira vez ao Rio e a São Paulo tocar em festivais, Mãe Carmem, sua filha, abriu meus caminhos. Ambas são figuras muito importantes na nossa trajetória e essa música é uma grande homenagem a essa família. Russo e nossa produtora e minha esposa, Márcia Melchior, são os responsáveis por essa volta, essa nossa nova vida. Temos 77 anos cada um, 55 anos de carreira, compondo como se fôssemos meninos. Eu acho que agora estamos melhor do que antes”, explica Antonio Carlos,

Sobre a participação de Gilberto Gil, Jocafi diz que ele sempre foi muito importante para a dupla. "Ele é um cara que passeia por qualquer ritmo, por qualquer estilo, que sabe tudo de tudo. Temos memórias dele de diversos tempos, em diversos momentos. Ele foi de uma importância muito grande para nós e se tornou, agora, mais ídolo ainda. Gil já gravou uma música nossa, “Jesuíno Galo Doido”. Na verdade, a versão dele ficou muito melhor do que a nossa” (risos). Houve um casamento do Russo com a nossa obra. Ele é um epígono, está fora do tempo dele. Ele compõe como nós. Mas não é só isso. Ele tem a capacidade de evoluir na música, nos trouxe a sua juventude e um olhar moderno e único, que não há igual. É um grande orgulho para nós”, diz.

Veja o vídeo de Mirê Mirê:





Veja a letra de Mirê Mirê:

(Antonio Carlos e Jocafi/Russo Passapusso)

Mirê Mirê

Baba Olorum Ala Elé fimâ

Fimâ Oxum Baba Ô

Quem sabe a Mãe Menininha

A nossa rainha, mais novo orixá

Quem sabe oxum da bondade

Te mostre a verdade te faço acordar

Vê se te enxerga menina

Que eu sou tua sina, teu nego e teu par

Venha com teu cheguendengo

Que te faço um dengo pra te relaxar

Quero ver, quero ver

Você me olhar nos olhos

E dizer que eu não conheço você