Russo Passapusso participa da série O Contra Ataque

A programação do ano do Teatro Vila Velha começa nesta quarta (6/01), às 20h, com a segunda temporada da série de entrevistas O Contra Ataque, que recebe o cantor e compositor Russo Passapusso. Apresentado pelo ator Miguel Campelo e com direção de Marcio Meirelles, o bate-papo debate assuntos ligados ao atual momento político do Brasil, a partir da perspectiva artística. A nova temporada conta com 8 episódios que serão exibidos gratuitamente no Youtube do Vila (https://bit.ly/3clwD67).

“O Contra Ataque é uma série de entrevistas com amigos, mestres, pessoas que admiramos, que acreditamos que sempre podem agregar. Durante as conversas tentamos encontrar respostas para uma questão essencial neste momento do Brasil e do mundo: o que fazemos agora? Como podemos contra-atacar?”, explica Marcio Meirelles.

Nesta edição, os convidados são de diferentes regiões do Brasil e da América Latina e trabalham com linguagens artísticas que não foram exploradas na primeira leva de episódios, como a dança e as artes visuais. “Na primeira temporada reunimos artistas grandes em suas áreas e que de forma geral formularam um pensamento coletivo a partir de diferentes vivências. Queremos intensificar isso na segunda e mostrar de forma cada vez mais plural o que os artistas pensam e fazem em relação a esse momento de desmonte do país”, explica o apresentador.

Nos episódios seguintes a série conta com a participação de nomes como Alejandra Diaz (13/01), Arthur Scovino (20/01), Herê de Aquino (27/01), Sandro Borelli (03/02) e Regina Galdino (10/02). Já os episódios da primeira temporada, que contam com a participação de artistas como Hilton Cobra, Amir Haddad e Ana Muylaert, estão disponíveis integralmente no canal do Youtube do Vila.

O viés político da série também foi determinante para a escolha do local de gravação. Todos os episódios foram gravados no Cabaré dos Novos, localizado dentro do prédio do Teatro Vila Velha, um símbolo de resistência política. Para assegurar a segurança dos envolvidos, o processo foi feito com uma equipe reduzida de apenas 4 pessoas, todas com máscara de proteção, álcool em gel e respeitando a distância recomendada pelas organizações de saúde.





SERVIÇO



O Contra Ataque - Segunda Temporada

Estreia 06/01. Todas as quartas-feiras, às 20h, até 24/02.

Youtube do Teatro Vila Velha: https://bit.ly/3clwD67

Gratuito