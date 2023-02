Russo Passapusso será um dos convidados de Iza em sua estreia no trio elétrico

Os últimos dois anos foram de muitas novidades para Iza, cantora carioca que, aos 32 anos, vive um ótimo momento da carreira. Depois de estreias no Rock In Rio Lisboa e no Palco Mundo do RiR do Brasil, no ano passado, ela se prepara para outra estreia de peso: pela primeira vez vai comandar um trio elétrico no Carnaval baiano, ao lado de um time de peso, no primeiro dia da festa, quinta-feira.

Iza dividirá os microfones com Russo Passapusso, Carlinhos Brown, Nêssa, Márcia Short e Jeff Moraes. Em entrevista ao CORREIO, a cantora contou que está ansiosa para subir ao trio elétrico e vem fazendo uma preparação física direcionada para aguentar o pique de quase 8h de circuito.

Fazendo mistério sobre o repertório, Iza revela que vai tocar seus principais sucessos, mas quer fazer uma festa com gosto do Carnaval de Salvador - cantando aquilo que gostava de ouvir quando era foliã.

“[Salvador tem] um carnaval que sempre respeitei e curti como foliã. Fazer parte de um circuito tão respeitado com certeza é algo a mais, uma conquista na minha carreira e estou muito feliz com esse momento”, disse a cantora.



Iza fez sua estreia no Carnaval de Salvador em 2019, quando se apresentou em um camarote. Este ano, ela deixou o posto de rainha de bateria da escola Imperatriz Leopoldinense, ocupado desde 2020. O anúncio da escola foi feito em outubro passado e afirmava haver um problema de incompatibilidade de agendas.

Último artista a ser divulgado, Russo Passapusso afirma que o encontro de artistas no trio FoliaSSA resume toda a briga pela coletividade que o BaianaSystem defende desde que a banda foi criada. Ele defende que o encontro será uma celebração da música preta e uma comemoração por sobreviver após anos tão difíceis - e sem Carnaval.

“Brown é esse cara inventivo, que costura muito esse tipo de coisa. Iza é incrível, fala da força da mulher preta nesse processo. Vamos ecoar tudo aqui que colocamos, celebrando a música baiana, abrindo os portais do Carnaval e mostrando que a periferia é o centro de tudo”, disse o cantor no intervalo da passagem de som para o show do BaianaSystem no Recife.

Os artistas farão encontros nessa semana para ensaiar e deixar tudo “bonito, organizado e cheiroso”, como Iza classifica, aos risos. Também convidada, Nêssa vai tocar com Iza pela segunda vez. A dupla esteve junta em um evento da Devassa, patrocinadora do trio, em novembro de 2022.

Com a agenda cheia de quem vai tocar em todos os dias da folia, ela conta que a quinta com Iza será especial porque a carioca é uma referência pra sua carreira. “Eu estou muito ansiosa. Esse Carnaval de forma geral está prometendo muito, em todos os sentidos, seja de público ou de trabalho. Iza é um dos maiores ícones da música pop atual no Brasil e estar com ela novamente no mesmo palco, num trio elétrico, é muito especial por tudo que ela representa e por ela ser uma inspiração. A expectativa é muito alta”, afirma Nêssa.

Amigo pessoal da cantora, Carlinhos Brown promete muita diversão em cima do trio e se sente tranquilo para cravar que Iza vai tirar de letra a estreia, por mais que o trio elétrico tenha suas particularidades próprias e seja uma verdadeira maratona para quem comanda a festa. Como ela mesma canta, a hora é de dançar, brilhar e pegar visão para entrar na roda e gingar em cima do caminhão.

