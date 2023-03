Ruy Barbosa, o Águia de Haia, é homenageado em centenário de morte

“Faleceu ontem, em Petrópolis, o maior dos brasileiros vivos”. Assim o jornal A Tribuna noticiou o falecimento do baiano Ruy Barbosa, em 1º de março de 1923. Um século após a morte, os feitos do jurista, que ajudaram a construir o Brasil como conhecemos hoje, seguem sendo exaltados. Grande defensor do Estado republicano e coautor da Constituição da Primeira República, o centenário de morte de Ruy Barbosa é marcado por homenagens que reforçam que seus ideais continuam atualizados.

A história do “maior dos brasileiros", como Ruy Barbosa ficou conhecido, se confunde com a do país. É até difícil descrever com poucas palavras quem foi o baiano que representou o Brasil na Conferência da Paz de Haia, em 1907. Além de jurista, foi advogado, político, diplomata, escritor, abolicionista e jornalista. É considerado ainda o patrono dos Tribunais de Contas e, por eles, foi homenageado na quarta-feira (1).

O vereador de Salvador e professor Edvaldo Brito foi o escolhido para rememorar os feitos de Ruy Barbosa durante a abertura do VIII Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, que acontece até a sexta-feira (3), no Hotel Deville Prime, em Itapuã. Durante sua fala, Edvaldo Brito referenciou o homenageado e ressaltou que a defesa que Ruy Barbosa fez ao longo da vida da República segue viva até hoje.

Com a presença de autoridades, a abertura do Congresso homenageou Ruy Barbosa (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Ao evitar falar da “Águia de Haia” no passado, o vereador dá dimensão do tamanho de Ruy Barbosa para a história da Bahia e do Brasil. “Sua memória está presente fornecendo os remédios aos nossos males políticos e sociais. Ruy construiu os dois princípios reitores da democracia brasileira: federação e república. Não fosse ele, nós não estaríamos aqui livremente falando aos senhores”, disse.

Em lembrança ao centenário da passagem de Ruy Barbosa, uma revista em quadrinhos que conta a história do jurista foi lançada no evento. A expectativa é que o conteúdo, denominado “Ruy: do sonho à realidade”, seja inserido em escolas da rede pública de ensino, como explicou o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) Inaldo Paixão.

“Muito se fala de Ruy Barbosa adulto e tentamos representar ele enquanto jovem. Essa revista é um documento marcante que precisa ser levado às crianças para que elas percebam que o que sonharem pode se tornar realidade”, disse. A publicação foi feita pelo TCE em conjunto com o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) e o Instituto Ruy Barbosa.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, e o governador do estado, Jerônimo Rodrigues, também compareceram ao congresso que homenageia Ruy Barbosa. Ambos acompanharam a palestra de Edvaldo Brito e exaltaram a importância da figura histórica baiana. “Ruy Barbosa foi um dos maiores juristas do nosso país e, por isso, representa muito e segue até hoje inspirando gerações. A homenagem feita pelo Tribunal de Contas é justa e merecida por todo seu trabalho”, ressaltou o prefeito.

Jerônimo Rodrigues (PT) lembrou a atualidade dos ensinamentos de Ruy Barbosa. “As suas mensagens e escritos dele dizem respeito a uma linguagem muito atual porque não há democracia sem políticas públicas e o controle social feito pelos órgãos de governo”, afirmou.

A importância de Ruy é tamanha que o governo estadual e a prefeitura de Salvador se uniram para revitalizar a rua que leva o nome do jurista e fica localizada no Centro Histórico. O plano é transformar as proximidades do Museu Casa da Palavra Ruy Barbosa, que passa por reformas idealizadas pela Associação Bahiana de Imprensa (ABI).

Mais homenagens

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) também celebrou o centenário da morte de Ruy Barbosa com uma cerimônia realizada no Centro Administrativo da Bahia. Na ocasião, flores foram colocadas na cripta onde estão os restos mortais do jurista e de sua esposa, Maria Augusta. O tribunal concedeu ainda ao professor Edvaldo Brito a Medalha do Mérito Jurídico Ruy Barbosa.

“Estamos registrando o centenário da morte de Ruy Barbosa e todo o seu legado para o Brasil. Além de um grande jurista, ele foi o autor dos famosos habeas corpus que defenderam presos políticos, o que foi uma inovação para a época”, lembra o desembargador Lidivaldo Reaiche Britto, pesquisador e presidente da Comissão Organizadora do Centenário da Morte de Ruy Barbosa. Nos dias 9 e 10 de março, o TJ-BA realizará um seminário gratuito em memória do jurista, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Uma das entidades responsáveis por resguardar a memória de Ruy Barbosa, a Associação Bahiana de Imprensa também realizou homenagens na data do falecimento. Na sede da associação, na Praça da Sé, a Medalha Rubem Nogueira foi concedida a instituições e personalidades que contribuíram para a preservação do legado do Águia de Haia (confira abaixo).

“A data tem um significado muito especial para nós porque é um marco da mobilização que a ABI tem feito há dois anos pela reabertura do Museu Casa da Palavra Ruy Barbosa”, afirma o presidente da associação, Ernesto Marques. Em julho do ano passado, a ABI formalizou a contratação do diretor artístico Gringo Cardia para realizar a reconstrução do museu, casa em que Ruy Barbosa morou até os 16 anos.

Congresso dos Tribunais de Contas vai até sexta-feira (3), em Salvador

A capital baiana sedia até a sexta-feira (3), um dos mais importantes eventos da área de controle e fiscalização das contas públicas do país. O VIII Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas é promovido pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA) e Instituto Ruy Barbosa.

“Aqui temos reunidos palestrantes nacionais e internacionais. Serão promovidos oficinas e cursos voltados à produção e difusão do conhecimento entre gestores, servidores e integrantes dos Tribunais de Contas. O intuito é pensar no aperfeiçoamento da administração pública”, afirmou o presidente do TCE, Marcus Presídio, durante a abertura do evento. Com o tema Desenvolvimento e Controle: um diálogo a favor da cidadania, o congresso acontece no Hotel Deville Prime, em Itapuã.

Homenageados pela Associação Bahiana de Imprensa (ABI)

Foram homenageados, através de suas famílias, Rubem Nogueira, que nomeia a comenda por ter sido o maior doador de acervos para o museu; Ernesto Simões Filho, responsável pela campanha de arrecadação para a compra do imóvel quando este foi a leilão, Luís Vianna Filho, ex-governador, autor da mais célebre biografia sobre Ruy Barbosa; Presciliano Silva, artista plástico e autor das ilustrações que permitiram a reconstrução da Casa de Ruy; e Antônio de Pádua Carneiro, educador e empresário baiano, fundador da Faculdade Ruy Barbosa e ex-diretor do Museu Casa de Ruy Barbosa.

Serviço:

O que: Seminário “Ruy Barbosa, do Império à República, uma vida dedicada à Nação”

Data: dias 09 e 10 de março

Local: Auditório Desembargadora Olny Silva, no edifício-sede do Judiciário (Centro Administrativo da Bahia).

Valor: O acesso é gratuito e os estudantes receberão certificados.

O que: VIII Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas

Data: dias 1, 2 e 3 de março

Local: Hotel Deville Prime, em Itapuã.

Valor: Inscrições gratuitas no site

*Com orientação de Fernanda Varela.