Ruy Castro ganha o prêmio Machado de Assis, da ABL, pelo conjunto da obra

O escritor carioca Ruy Castro é o vencedor deste ano do prêmio Machado de Assis, em que a Academia Brasileira de Letras destaca o conjunto da obra de um autor nacional.

Castro, de 73 anos, se notabilizou como um dos principais biógrafos do país, tendo escrito sobre a vida do dramaturgo Nelson Rodrigues em O Anjo Pornográfico, da cantora Carmen Miranda em Carmen e do jogador Garrincha em Estrela Solitária, pelo qual venceu o Jabuti.

Jornalista com mais de 50 anos de carreira, Castro também se dedicou a revisitar o Rio de Janeiro, em livros como Ela É Carioca e Metrópole à Beira-Mar, e a história musical brasileira, em obras como A Noite do Meu Bem e Chega de Saudade.

Um dos principais troféus da literatura brasileira, o prêmio Machado de Assis é escolhido pelos imortais da Academia desde 1941, mas estava suspenso desde 2017 devido à crise econômica. Foi retomado agora com patrocínio da Light, que garante sua existência por mais dez anos.

Já foram agraciados com o prêmio, que oscila entre intelectuais e escritores de ficção, autores como Cecília Meireles, Guimarães Rosa, Rubem Fonseca, Silviano Santiago, Ferreira Gullar, Ana Maria Machado e Antonio Candido. O mais recente foi o historiador baiano João José Reis.