Ryan comemora chance no Bahia e avalia disputa na lateral esquerda

O início de temporada do Bahia tem apresentado algumas surpresas. Uma delas é o jovem lateral Ryan. Cria da base tricolor, o jogador de 20 anos está desde o ano passado treinando com o elenco principal, mas só agora ganhou a primeira oportunidade no time profissional.

Além da estreia pelo tricolor, ele foi titular no triunfo por 2x1 sobre o Atlético de Alagoinhas e ganhou elogios do técnico Renato Paiva. Durante entrevista na manhã desta sexta-feira (20), Ryan tratou de agradecer ao mister pela oportunidade.

"Agradeço ao mister pela oportunidade. Acredito que venho mostrando resultados dentro de campo. Creio que no decorrer da caminhada e do campeonato devo ter mais oportunidades", afirmou Ryan.

"Um técnico que olha muito para a base, que não tem medo de colocar os jogadores para jogar. Acho que vou ter oportunidades e o importante é estar preparado para aproveitar elas", completou.

Ryan conta que esperava receber a primeira chance no Bahia no ano passado. A lateral esquerda do Esquadrão foi um problema na Série B. Djalma e Luiz Henrique não apresentaram resultados satisfatórios, enquanto Matheus Bahia passou um tempo considerável machucado. O volante Rezende chegou a ser improvisado no setor.

"Ano passado eu trabalhei muito. Me dediquei muito para receber essa chance. Esperei o momento certo, e o momento certo é o momento de Deus. No momento que recebi a oportunidade, eu pude aproveitar da melhor forma. Acho que foi opção do treinador. Como eu disse, trabalhei para aproveitar a oportunidade porque sabia que ela iria aparecer. Agora ela apareceu e eu venho aproveitando da melhor forma", analisou o lateral.

Apesar das chances recebidas neste início de ano, Ryan sabe que precisa se manter focado já que a concorrência no setor é alta. Além de Matheus Bahia, o Esquadrão contratou Chávez, revelação do futebol equatoriano.

"Creio que é uma disputa sadia. Cada um vem fazendo o seu. Somos uma equipe. Cada um vem dando o máximo. Creio que vai ser uma disputa com cada um dando o melhor, e o professor vai tomar a melhor decisão possível. Naturalmente a gente vai disputando para ver quem vai ser o melhor para o momento", finalizou.