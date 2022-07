Ryan Gosling elogia atuação de Wagner Moura em filme: "Maravilhoso trabalhar com ele"

Na próxima sexta-feira (22), a Netflix apresenta ao público o filme “Agente Oculto”, seu maior investimento até hoje - cerca de US$ 220 milhões (R$ 1,08 bilhão). Por conta da estreia próxima, Hugo Gloss entrevistou Ryan Gosling, que protagoniza o longa ao lado de Chris Evans. No papo com o brasileiro, o ator teceu elogios a Wagner Moura, que integra o elenco ao lado de Ana de Armas, Regé-Jean Page e Billy Bob Thornton.

O astro disse estar impressionado com a preparação do baiano para encarnar o personagem Laszlo Sosa, homem peculiar que é procurado pelo agente da CIA interpretado por Gosling. “Foi maravilhoso trabalhar com Wagner. Ele se dedicou muito a esse personagem. Perdeu peso, trouxe diversos detalhes minuciosos para a interpretação. É uma performance recheada de múltiplas nuances", disse. "É muito divertido trabalhar com alguém que é tão talentoso assim e que se diverte tanto em cena", completou.

Os diretores da produção, Anthony e Joe Russo, os "Irmãos Russo", responsáveis pelos sucessos da Marvel "Vingadores: Guerra Infinita" (2018) e "Vingadores: Ultimato" (2019), já haviam elogiado o brasileiro. "Wagner é um ator incrível, um dos mais talentosos do mundo", declarou Joe Russo, em entrevista ao jornal O Globo. "Foi incrível vê-lo se transformar. Ele perdeu quase 20 kg para o papel, usou prostéticos, foi uma mudança dramática. Foi um dos momentos mais impressionantes que vivemos com um ator."

Sobre o filme

“Agente Oculto” é baseado no primeiro volume da série de livros "The Gray Man", de Mark Greaney, que já tem 11 continuações. O longa é repleto cenas de ação, principalmente entre Ryan Gosling e Chris Evans, que interpretam agentes da CIA inimigos e entram em uma perseguição que roda o planeta.

Leia mais no site Alô Alô Bahia