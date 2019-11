Ryan Lochte relembra roubo que inventou no Rio: 'Um erro mudou minha vida inteira'

O nadador Ryan Lochte relembrou a polêmica que causou nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, quando inventou que tinha sido roubado na cidade. Depois da falsa acusação, sua carreira nunca mais foi a mesma, diz.

Na época, Lochte afirmou que tinha sido roubado com outros três nadadores da delegação dos EUA. Ele contou que eles foram assaltados à mãos armada em um posto de gasolina quando voltavam para Vila Olímpica. Depois que inconsistências acabaram aparecendo, ele disse que não tinha certeza do que tinha ocorrido. Depois, em coletiva de imprensa, a polícia carioca afirmou que não houve assalto - os atletas na verdade vandalizaram o posto.

Lochte foi suspenso por 10 meses da natação por conta da invenção. Ele diz que até hoje sente impactos por conta do que aconteceu. "Um erro mudou minha vida inteira. Fui de herói para nada. Só quero lutar para estar no topo novamente", afirmou ele, em entrevista ao programa Back in the Game. "Eu sinto que decepcionei muitas pessoas. Eu sou um exemplo e quero ser o melhor exemplo para todos", acrescenta.

O nadador voltou ao esporte no ano passado. Ele também passou por tratamento para curar o vício em álcool. Lochte afirmou que quer voltar a competir nas Olimpíadas do Japão, em 2020.