Sabe aquela camiseta bafônica para chamar de sua? Marca baiana traz opções

Adote já

Sabe aquela camiseta bafônica para chamar de sua? Tem marca: Ganda (@ganda.br). A brand made in Bahia nasceu na pandemia com a proposta de conectar as pessoas com os ótimos momentos vividos fora de casa nos velhos tempos. A primeira coleção-cápsula batizada de Self Care nasce representada por três modelitos de camisetas cheios de propósitos e que celebram o ato de vestir. Onde achar? Na shopganda.com.br.

Além do mar

Se não der praia, você usa esse biquíni da Hollywouldn’t Shop (@hlywdt) como parte de cima, bem facilmente. O top de amarração fica incrível em qualquer produção esportiva, provando que nem de uma única função vive a moda beachwear. Peças versáteis são sempre as melhores opções e treinar o olhar para enxergar a diversidade de usos é um exercício diário. O conjunto dupla face sai por R$ 109,90.

Achadinho

Um brinco com pedraria é o statement perfeito para você alavancar o visu. Esse modelito folheado da Amaro (amaro.com) funciona como um curinga porque casa bem com um look casual, como também com aquele mais formal. Você arremata por R$ 89,90.

Adota ela

Que tal eleger uma bota coturno nesta temporada? Mesmo numa cidade como Salvador, na qual o inverno tem aquele jeitinho de verão, já que a chuva chega, mas o frio não, é possível montar looks bafônicos e apropriados com a peça. Rolou sentimento? Olhos abertos para esse modelito amigo do bolso da marca Dubuy - custa R$ 49,90 - garimpado no e-commerce da Dafiti (dafiti.com.br). Depois, você vai de vestido fresh que o look tá pronto.

Puro amor

A gente precisa de acessórios divertidos para injetar aquele bom humor no visu e tentar, de alguma maneira, criar algo mais leve num tempo tão pesado. O Vixe amou o lançamento da Melissa em parceria com a brand britânica Lazy Oaf, reconhecida por suas cores e desenhos gráficos. Nesta nova collab, o mood fun e lúdico entram em cena e tomam conta das peças. Preço: R$ 169,90.

Coisa de fashionista

Quem está a fim de uma armação bafônica para chamar de sua e, também, fazer diferente quando o assunto é descolar aquele par de óculos de sol, o achado da vez é o modelo Active garimpado na loja virtual Rebel Glass (rebelglass.com.br). Dica de stylist: use com uma produção beeem esportiva. Custa R$ 62,93.