Sabia que o Oscar já teve uma categoria para premiar astros juvenis?

Quando criou o Oscar, em 1929, A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas entregou prêmios em 12 categorias. Hoje, é exatamente o dobro: 24. Nestes 92 anos, algumas premiações foram extintas, como o Oscar de Direção Assistente e Melhor Direção de Comédia. Havia também uma categoria especial para jovens talentos, chamado de Academy Juvenile Award. Neste último, houve alguns grandes astros que venceram como Judy Garland e Shirley Temple (foto). Apenas menores de 18 anos concorriam.

Fernanda Montenegro e Gwyneth Paltrow



Embora uma produção brasileira nunca tenha vencido um Oscar, o Brasil já esteve presente em algumas edições da festa. O recordista, com folga, foi Cidade de Deus (2002), que concorreu a quatro prêmios: Melhor Direção (Fernando Meirelles), Roteiro Adaptado (Bráulio Mantovani), Fotografia (César Charlone que é uruguaio radicado no Brasil) - e Edição/Montagem. As indicações ocorreram em 2004, mas o filme não venceu nenhum prêmio. Em 2003, o Brasil havia indicado como o longa de Meirelles para concorrer a Melhor Filme Estrangeiro (hoje a categoria é chamada Melhor Filme Internacional), mas foi esnobado pela Academia.

No ano seguinte, estreou em território americano e acabou conquistando a crítica dos EUA e conquistou as quatro indicações.

Três produções nacionais foram finalistas na tentativa de trazer um Oscar de Melhor Filme Internacional: Pagador de Promessas, em 1963; O Quatrilho, em 1996, e O Que é Isso, Companheiro, em 1998. Em 2001, o curta Uma História de Futebol, de Paulo Machline, também foi indicado. Em 2016, foi a vez da animação O Menino e o Mundo, de Alê Abreu, tentar o prêmio. Em 2020, o país foi indicado pela primeira vez na categoria documentário, com Democracia em Vertigem, de Petra Costa.

Algumas coproduções brasileiras venceram prêmios: Orfeu Negro (Brasil, França e Itália/1960) ficou com Melhor Filme Internacional e O Beijo da Mulher Aranha (Brasil, EUA/1986) deu a William Hurt o prêmio de melhor ator O argentino radicado brasileiro foi indicado a Melhor Direção pelo mesmo filme.

Uma das maiores torcidas brasileiras por um filme foi por Central do Brasil, principalmente por Fernanda Montenegro, que concorria a Melhor Atriz e havia ganhado o prêmio no Festival de Berlim. A coprodução Brasil/França, dirigida por Walter Salles, no entanto, perdeu nas duas categorias. O Oscar de Filme Internacional ficou com A Vida é Bela e Fernanda Montenegro perdeu para Gwyneth Paltrow, por Shakespeare Apaixonado.

Alguns vencedores criticaram o Oscar e boicotaram as cerimônias. O mais famoso deles é Marlon Brando, que foi escolhido melhor ator por O Poderoso Chefão e mandou a atriz Sacheen Littlefeather ler um discurso em seu lugar. Brando falava em discriminação na indústria cinematográfica. O roteirista Dudley Nichols, que venceu pelo filme The Informer em 1935, e George C. Scott (Melhor Ator por Patton) também recusaram.

Na história do Oscar, apenas cinco mulheres forem indicadas a melhor direção: Lina Wertmüller, por Pasqualino Sete Belezas (1977); Jane Campion, por O Piano (1994); Sofia Coppola, por Encontros e Desencontros (2003); Kathryn Bigelow, por Guerra ao Terror (2010); e Greta Gerwig, por Lady Bird (2018). Somente Bigelow levou uma estatueta para casa até hoje. A chinesa Chloé Zhao (foto) é dada como favoritíssima neste ano, pela direção de Nomadland.