'Sabia que teríamos a bola do gol', vibra Casemiro após golaço

Em uma Seleção que chama a atenção pela qualidade e quantidade de atacantes - são nove no elenco - quis o destino que a vitória do Brasil sobre a Suíça, nesta segunda-feira (28), tivesse a marca de um volante. Um dos líderes da equipe, o volante Casemiro acertou um lindo chute para fazer o único gol brasileiro.

Após a partida no estádio 974, no Catar, o jogador do Manchester United vibrou com o tento e a classificação antecipada para as oitavas de final, mas destacou a dificuldade que o time teve na partida.

"Antes de começar a competição nós sabíamos que o grupo era difícil. A Sérvia fez um jogo chato, hoje foi um jogo difícil. O primeiro objetivo era classificar e foi importante. Suportamos bem, tivemos paciência, eles são experientes, sabem jogar o jogo. Sabíamos que teríamos a bola para fazer o gol e graças a Deus fizemos", disse.

Contra a Sérvia, Casemiro acertou o travessão, agora, ele mostrou qualidade para pegar de primeira e não dar chances ao goleiro suíço.

"A primeira foi no travessão, hoje eu tive a felicidade de fazer o gol. O mais importante é ajudar a equipe", completou.

Líder do grupo G, com seis pontos, o Brasil fecha a primeira fase contra Camarões, na próxima sexta-feira (2), às 16h, em Lusail. A Seleção precisa apenas de um empate para garantir o primeiro lugar na chave.