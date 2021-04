Sabia que uma vencedora do Oscar é filha de pais também premiados?

A estatueta do Oscar foi criada por Cedric Gibbons, então diretor de arte da MGM. O escultor George Stanley recebeu 500 dólares para executar o projeto. Desde 1950, os vencedores do Oscar, oficialmente não podem vender seus troféus sem que odereçam à Academia pelo valor simbólico de um dólar.

A Viagem de Chihiro

A categoria Melhor Animação foi criada em 2002, quando Shrek saiu vencedor, ao derrotar Jimmy Neutron e Monstros SA. No ano seguinte, uma animação produzida fora dos EUA venceu a premiação: A Viagem de Chihiro. A fantasia dirigida pelo gênio Hayao Miyazaki é considerada hoje um clássico do gênero e, empurrada pelo Oscar, foi um sucesso de bilheteria, tendo arrecado mais de US$ 320 milhões.

O escritor e filósofo francês Jean-Paul Sartre (1905-1980), um dos maiores e mais intelectuais da história da humanidade foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original (que, na verdade, na época, se chamava, Melhor História Originnal) em 1953, pelo filme Os Orgulhosos, dirigido por Yves Allégret e Rafael E. Portas. Era uma adaptação do livro Typhus.

Liza Minnelli em Cabaret

Liza Minelli é a única pessoa que venceu um Oscar e que também é filha de dois premiados: a mãe dela, Judy Garland, ficou com o troféu Juvenil, que existiu por alguns anos. O pai de Liza, Vincent Minnelli, venceu o prêmio de Direção por Gigi. Liza venceu em 1973 como melhor atriz em Cabaret.

Tom Hanks em Forrest Gump, que lhe deu o Oscar de Melhor Ator

Até hoje, apenas três atores e duas atrizes receberam duas estatuetas consecutivas. São eles: Spencer Tracy (por Captains Courageous e Boys Town), Jason Robards (por All the President's Men e Julia (filme)) , Tom Hanks (por Philadelphia e Forrest Gump), Luise Rainer (por The Great Ziegfeld e The Good Earth) e Katharine Hepburn (por Guess Who's Coming to Dinner e The Lion in Winter).