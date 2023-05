Sabin apresenta iniciativas de sucesso no Fórum ESG Salvador 2023

O que as empresas que atuam em nosso estado estão fazendo para melhorar a relação com o meio ambiente e trazer desenvolvimento sustentável para as comunidades onde estão inseridas? Essa e muitas outras perguntas serão objeto dos debates e exposições que acontecem entre os dias 30 e 31 deste mês, no Fórum ESG Salvador. O evento reunirá por dois dias especialistas, executivos e autoridades, que movimentarão o Porto Salvador discutindo questões ambientais, sociais, governança e estratégias para engajar os mais variados setores da sociedade em torno do tema.

Exemplo na preocupação em relação ao meio ambiente e as práticas de ESG, o grupo Sabin, que há 15 anos é signatário do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), compartilhará detalhes de sua atuação no campo das ações ambientais, sociais e de governança. Ao longo da sua existência, a empresa criou iniciativas, como a #BrasilPeloMeio, idealizada pela Amcham-Brasil para divulgar projetos em defesa do meio ambiente e inspirar outras companhias a investirem no tema.

O grupo também aderiu à Agenda Universal proposta pela ONU, por meio dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em 2022, foi certificada pela Neutralização das Emissões de Gases de Efeito Estufa.

De acordo com a presidente executiva do Sabin, Lídia Abdalla, este empenho com as práticas sustentáveis é parte fundamental da agenda do grupo. "São compromissos que orientam uma gestão ambiental consciente dos recursos naturais e, para isso, destinamos investimentos em novas tecnologias, programas e práticas de educação ambiental, bem como incentivamos a participação coletiva na solução dos problemas", explica. "Realizamos uma série de trilhas de desenvolvimento em temáticas ambientais dentro da nossa Universidade Corporativa, a UniSabin. O fruto deste trabalho é o ganho de ecoeficiência da nossa operação", completa.

Ações

Nos últimos anos, o Sabin vem investindo em diversas práticas e adotado novas tecnologias de olho no impacto das suas atividades no meio ambiente. Exemplo disso é o uso de energia de fontes renováveis e a redução da emissão de gases de efeito estufa.

O grupo também segue implantando, ano após ano, boas práticas de governança corporativa e já figura como referência em diversidade e inclusão. "Na área social, temos diversas ações realizadas pelo Instituto Sabin, que está completando 18 anos. A atuação tem como foco a promoção da saúde integral e do bem-estar de pessoas em situação de vulnerabilidade; o fortalecimento de ecossistemas e organizações de impacto; o engajamento social e filantropia", destaca Lídia. "Além disso, investimos em projetos próprios, como a TransformAção, que capacita empreendedores sociais, o Saúde+ e o Cuidando da Comunidade", relata.

Ação de reflorestamento (Acervo Sabin)

Por meio de ações como o TransformAção e o Saúde+, o Sabin já investiu R$ 56 milhões e 728 organizações sociais foram apoiadas em todo o país, ajudando a melhorar a realidade de mais de 1,3 milhão de pessoas em 76 cidades nas quais o grupo está presente, incluindo Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus, Barreiras e Luís Eduardo Magalhães.

Salvador

Na capital baiana, o Sabin tem importantes ações com foco no investimento social, contando com o apoio a instituições como a Associação aBRAÇO a Microcefalia e as Obras Sociais Irmã Dulce, que concedeu à empresa o selo “Empresa Irmã 2023”, e, também, na esfera ambiental. "Estamos, inclusive, fazendo a migração para a energia fotovoltaica, que ajuda a minimizar os impactos das mudanças climáticas", aponta Lídia.

No campo do impacto social, o grupo desenvolve ações como a parceria com a Ufba, por meio da Escola de Administração. Com apoio do Instituto Sabin, estudantes e professores levam apoio técnico e orientação por meio de negócios de impacto social para comunidades em Salvador. Os que se destacam, ao final do processo, são premiados com um aporte de até R$ 4 mil para tirar a ideia do papel e concretizar o negócio, que, além de ser viável economicamente, deve propor soluções reais para problemas das comunidades. Além disso, o Instituto doa um voucher com exames preventivos para empreendedores e empreendedoras sociais envolvidos na atividade.

ESG 2023

As expectativas da presidente executiva do Sabin para o Fórum ESG 2023 são as mais positivas possíveis. Lídia acredita que o evento promovido pelo Jornal CORREIO e Alô Alô Bahia mais uma vez será um importante momento para discutir e aprofundar temas relevantes. "O Fórum ESG é um espaço para que as empresas apresentem o que já realizam na prática sobre questões de governança, que, diretamente, estão ligadas ao futuro de uma sociedade mais justa e igualitária, e isso se reflete em nossa atuação na Bahia", diz.

Lídia também acredita que a realização do evento é uma forma de melhorar a própria atuação em torno do assunto e gerar novos insights através do contato com os cases de outras empresas que também participarão do fórum. "Nossa participação este ano visa promover conhecimento a respeito dessa temática de forma que envolva os participantes do evento por meio de uma abordagem lúdica", afirma. "Essas trocas abrem caminhos para implantar novas práticas e ampliar essa pauta no ambiente de trabalho de forma que toda empresa participe e desenvolva as práticas discutidas", comenta.

O II Fórum ESG Salvador é um projeto realizado pelo Jornal Correio e Site Alô Alô Bahia com o patrocínio da Acelen, Atlantic Nickel, Bracell, Contermas, Jacobina Mineração, Moura Dubeux, Sotero Ambiental, Socializa e Unipar, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e SENAI CIMATEC, apoio da Larco Petróleo, Sabin, Senac e Wilson Sons, parceria do Fera Palace Hotel, Happy Tour, Ticket Maker, Uranus2, Vini Figueira Gastronomia e Zum Brazil Eventos.