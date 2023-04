Sabonete de Orixá? Conheça a marca que produz sabão com cheiro de axé e baianidade

Um mergulho na Baía de Todos os Santos. Se sentir purificado pela queda d’água de uma cachoeira da Chapada. Banho de folhas para lavar a alma. Tem cheiro que possa transmitir isso? Se depender da marca baiana de saboaria artesanal, Óia, Fia! (@oia.fia), as tradições, regionalidade e a natureza que só se vê aqui, têm perfume sim. Feitos à mão, de forma simples e ecológica, a hora do banho se encheu de axé, licuri, água do mar e até dendê.

Esses são só alguns dos aromas que servem de matéria-prima na produção dos sabões desenvolvidos pela Óia, Fia! e criados pelo químico, biólogo, doutor em biotecnologia, Flávio Cardozo junto com a professora, especialista e mestra em Educação, Carolina Heleno. Ao todo, são 10 produtos diferentes divididos em duas linhas de sabões de higiene pessoal, a Aromas da Bahia e Orixás.

“Usamos ingredientes de importante representatividade nas diferentes regiões do estado. O coco de licuri, é um deles, considerado pérola do Sertão Baiano e fonte de renda de cooperativas de mulheres quebradeiras de coco. Assim como o leite de coco da Costa dos Coqueiros, as ervas do Recôncavo Baiano, o dendê da Costa do Dendê e o cacau no sul da Bahia”, destaca Flávio.

Flávio Cardozo e Carolina Heleno são sócios e criadores da Óia, Fia!

(Foto: Divulgação)

E se alguém estiver precisando de um banho de ‘Se saia’ (alecrim e sal grosso), ‘Eu sou eu’ (licuri) ou ‘Êta Baiana’ (coco com dendê), cada barra custa R$ 29,90.

“Utilizamos ainda elementos como a água do mar e água de cachoeiras, que além de fornecerem um cuidado especial da pele, nos conectam a esses lugares de tanto axé. Acreditamos no toque das mãos, nas energias das pessoas, na simplicidade e no conhecimento científico aliado ao popular passado entre gerações”, complementa.

Outra linha diferente é a que remete aos Orixás. Carolina Heleno comenta mais um pouco sobre eles: “A linha de Sabonetes dos Orixás veio de uma dificuldade nossa e de nossos amigos em ter um tempo pleno para se cuidar espiritualmente. Aquele tempinho para colher ervas, sabe? Tomar um banho de folhas, buscar o equilíbrio. Suas cores, ervas e aromas homenageiam alguns orixás e elaboramos a partir de muitos estudos e testes”.

Cada barra de sabonete custa R$ 29,90

(Foto: Divulgação)

'Epá Babá Oxalá!' é um sabonete para se conectar ao Mistério da Fé de Oxalá. Feito com extratos de rosas brancas, cor e erva que atuam na vibração de Oxalá. Já o 'Êparrei Iansã!' vem para fortalecer, prosperar, com extratos de folhas de pitanga. Outro sabonete é o 'Odoyá Iemanjá!' para trazer equilíbrio, harmonia com água do mar e extratos de alfazema. 'Okê Arô Oxóssi!' é mais um sabonete que compõe a linha, elaborado com extratos de folhas de samambaia e aroma com notas herbais. Tem também o sabonete 'Ora iê iê ô Oxum!' que é feito com pigmentos amarelos, água de cachoeira e extratos de camomila. Carolina explica o ritual:

“Os sabonetes podem ser de uso normal ou espiritual. Para uso normal, você pode usar no corpo todo, pois os sabonetes contêm uma mistura de óleos vegetais que limpam, hidratam e protegem a pele. Para uso espiritual, faça o banho à noite, em dias que você poderá repousar e que não irá consumir bebidas alcoólicas ou frequentar lugares movimentados. Consagre e ative as propriedades do sabonete e banhe o corpo a partir do pescoço para baixo. É um procedimento similar ao banho de folhas”.

Cheiroso e ecológico

Além dos sabonetes de higiene pessoal, a Óia, Fia! produz o sabão ecológico, feito com azeite de dendê reciclado das baianas de acarajé. Em cinco meses, foram reciclados cerca de ½ tonelada. “Imagine, Salvador tem mais de 3,5 mil baianas de acarajé, que consomem mais de 6 milhões de litros por ano. No entanto, devido aos problemas de gestão de resíduos, menos de 10% dos volumes são reciclados. E se reciclarmos azeite de dendê, criando novos sabões e produtos de identidade baiana? E assim nossa chave mudou”, comenta Flávio.

Hoje, pode meio do Programa Startup Nordeste-Bahia, uma iniciativa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a ideia saiu do papel. A Óia, Fia! foi aprovada (9° lugar) entre mais de 300 startups nordestinas. A marca faz a coleta dos resíduos de azeite de dendê direto das residências e tabuleiros das baianas de acarajé, gerando benefícios e créditos de reciclagem.

“Em seguida, realizamos o tratamento e reciclagem dos resíduos de azeite de dendê, transformando em sabões e sabonetes e com isso, aplicamos os conhecimentos e técnicas das diversas áreas da biotecnologia para desenvolver novos processos e produtos de potencial sustentável. Desenvolvemos também, uma parceria com pesquisadores do instituto de computação da UFBA, onde estamos atuando juntos em cursos de Inclusão digital e empreendedorismo sustentável das baianas de acarajé”, comenta Flávio.

Em 2022, a Óia, Fia! teve ainda o mesmo projeto aprovado do Edital Inventiva, da Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia (Fapesb). “Vendemos para Brasil inteirinho, onde os Correios chegarem, nós chegamos e com isso fortalecemos ainda mais a imagem da Bahia. Esses programas forneceram ferramentas importantes a Óia, Fia!, para estruturar o negócio. Estamos trabalhando muito, nos dedicando ao máximo, e várias oportunidades estão surgindo”, acrescenta Carolina Heleno sobre os próximos passos da startup que cresce 25% ao ano.

Tendência

Coordenador do Uniruy, o consultor do Sebrae pela Empreende Consultoria, Elisandro Lima, reconhece que mercado de cosméticos artesanais tem crescido cada vez mais, sobretudo quando se fala em uma pegada mais verde e que gere menos impactos ambientais.

“A preocupação com o meio ambiente e a saúde é o fator que chama para a alta importância dos investimentos das tecnologias que assistem esses novos produtos com forte demanda pelo mercado. Além disso, muitas pessoas estão buscando produtos mais naturais e orgânicos para cuidar da pele e do cabelo”.

No entanto, para se diferenciar nesse mercado, é importante oferecer produtos com ingredientes exclusivos ou produzidos de forma artesanal. “Outra opção é trazer produtos personalizados, que atendam às necessidades específicas de cada cliente, além de investir em uma boa embalagem e na apresentação para que eles se destaquem e chamem a atenção dos consumidores”, complementa o consultor.