Sabores pelo mundo inspiram aula aberta com antropólogo Raul Lody

Uma imersão aos valores sociais da comida pelo mundo. É o que propõe o pesquisador, especialista em antropologia da alimentação, Raul Lody, em uma aula aberta que acontece amanhã, 2 de junho, às 19h. Gratuita, on-line e com inscrições abertas, a aula traz o tema Comer Com os Olhos: Imaginários e Imaginações, título homônimo ao seu livro recém-lançado em coautoria com o fotógrafo Jorge Sabino.

Juntos, eles percorreram os cinco continentes, pesquisando em mercados, feiras, lugares históricos, festas e rituais religiosos, reunindo mais de 150 mil fotografias em um ensaio etnográfico e fotográfico em torno do que faz da comida um dos mais importantes temas das civilizações, dos povos e das culturas. A aula acontece via Google Meet e as inscrições podem ser feitas pelo link bit.ly/34ylYSi.

A atividade é uma ação realizada pelo projeto Alimento da Alma - Ocupação Gastrocultural do Café-teatro Nilda Spencer (@projeto.alimentodaalma), do Coletivo Gastrocultura, que foi contemplado pelo edital de Ocupação e Dinamização de Espaços Culturais, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura de Salvador.