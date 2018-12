Sabrina Sato compartilha clique amamentando a filha Zoe

A atriz Sabrina Sato continua compartilhando a rotina da filha Zoe com seus seguidores. Neste sábado (8), ela postou uma foto com o marido, Duda Nagle, e a filha. "Sorrisão da livre demanda de leite e amor", escreveu na legenda do clique, onde mostra ela amamentando.

(Foto: Reprodução/Instagram)

O ator também compartilhou o clique com o seguidores. "É tanto amor que não cabe no peito".

Sabrina deu à luz a primeira filha há pouco mais de uma semana, no último dia 29 de novembro. Em suas redes, o casal e seus familiarem vêm compartilhando os pequenos momentos dos primeiros dias de vida de Zoe.

(Foto: Reprodução/Instagram)