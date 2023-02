Sabrina Sato é atacada nas redes por fantasia da Gaviões; entenda

Rainha de bateria da Gaviões da Fiel, Sabrina Sato cruzou o Sambódromo do Anhembi, na madrugada de sábado (18), com uma fantasia inspirada no dragão de São Jorge. A apresentadora falou sobre o significado de sua roupa, e na importância de respeitar as diferentes crenças. Mas o que aconteceu foi o contrário, e ela se tornou alvo de críticas.

Para o Carnaval de São Paulo em 2023, a Gaviões escolheu como samba-enredo: "Em nome do pai, dos filhos, dos espíritos e dos santos... Amém", em que falava sobre intolerância religiosa. Mas, após compartilhar algumas fotos de sua fantasia no Instagram, Sabrina passou a ser alvo de discurso de ódio de fundamentalistas, que deturparam o significado e a importância do figurino.