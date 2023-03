Sabrina Sato e Duda Nagle anunciam separação

O ator Duda Nagle e Sabrina Sato anunciaram, nesta terça-feira (21), o fim do casamento com Sabrina Sato. Juntos desde 2016, eles compartilharam comunicados diferentes sobre a separação.

Enquanto Sabrina falou sobre o relacionamento que ela viveu com o ator e sobre a criação da filha do casal, a pequena Zoe, de 4 anos, o ator começou o anúncio ressaltando o motivo da separação: "Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes".

Horas antes do comunicado ser divulgado, Leda Nagle, mãe de Duda, compartilhou fotos dele pequeno e disse que estava sensível: "Não sei vocês mas tem dia que a gente acorda sensível, tudo emociona, as lembranças levam às lágrimas num misto de saudade e amor demais. Pois é. Encontrei estas fotos no face, revi as joias que Rogério fez pra mim durante a gravidez e revi meu filho querido nas suas primeiras fotos públicas. E cá estou, entre lágrimas, relembrando a nossa história. Um amigo me escreveu dizendo que velho chora à toa".

Veja publicações: