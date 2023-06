Sabrina Sato e Paulo André estariam vivendo romance sem compromisso, afirma colunista

Parece que a fila andou para Sabrina Sato. A famosa, que anunciou a separação há alguns meses do ator Duda Nagle, estaria tendo um romance sem compromisso com o ex-BBB Paulo André, que integrou o reality show de 2022.

A informação foi compartilhada pelo colunista Lucas Pasin, do site UOL. Ainda de acordo com o jornalista, os dois foram flagrados algumas vezes no condomínio da apresentadora, sempre em direção à cobertura da famosa, que fica em São Paulo.

"Eles estão ficando. Não foi uma única vez, está rolando. Recentemente até pediram para fazer uma foto juntos num evento. Mas era estratégia para despistar, apenas para mostrar que são 'conhecidos'", entregou a fonte.

Em contrapartida, Sabrina Sato, procurada pelo colunista, explicou que não há nada acontecendo entre ela e o atleta olímpico, mas também não respondeu ao ser questionada sobre a presença do ex-BBB na cobertura luxuosa.