Sabrina Sato estreia Desapegue se For Capaz no GNT nesta sexta-feira (6)

Muito tem se falado sobre consumo consciente. E isso, claro, implica refletir sobre a quantidade de objetos que temos em nossas casas e já não têm mais utilidade. E o que fazer com essas coisas que não são mais úteis? Sabrina Sato está chegando ao GNT, com o reality inédito Desapegue se for Capaz, para ajudar os participantes a resolverem esses problemas.

No programa que estreia amanhã, às 21h45, a apresentadora vai à casa dos inscritos e, com a ajuda da especialista em organização Micaela Góes e da arquiteta Gabriela de Matos, provoca uma transformação na vida dos participantes. As três vão ajudar na reorganização, decoração e arrumação completa das casas, seguindo princípios como consumo consciente e descarte responsável.

Micaela explica o que acontece com os itens descartados: "A gente tem uma preocupação com o destino das coisas, que tem três possibilidades: descarte total, quando não pode mais ser aproveitado e vai pra reciclagems; uma grande parte vai pra doação e outra parte vai para venda".

Apesar de ser a estrela do programa, Sabrina confessa que não é lá muito organizada: "Sou uma das pessoas mais bagunceiras que conheço. Sou a mais bagunceira da família inteira". Mas a apresentadora diz que o Desapegue está contribuindo para deixá-la mais organizada. "E não é só isso. Além de organizar, aprendi a dar valor a cada detalhe da casa", revela Sabrina.

E Micaela diz que qualquer pessoa pode adquirir a capacidade de se tornar mais organizada. "Seja mulher, criança, homem, adulto... Não tem a ver com isso, mas com a disponibilidade que se tem para ser mais organizado. Qualquer pessoa que queira consegue", garante a especialista.

Micaela lembra o caso de um rapaz que tinha onze impressoras: "Ele comprava um e, quando o cartucho acabava, percebia que um cartucho novo era quase o preço de uma nova. Aí, ele comprava outra. E isso ia se repetindo sempre". No final dos episódios, os participantes voltam à casa renovada, que apresenta mais espaço e organização para que possam aproveitar melhor o lar.

Estreia nesta sexta-feira (6), no GNT, 21h45