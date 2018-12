Sabrina Sato fala do parto cesárea: 'Eu tinha medo'

Sabrina Sato compartilhou com seus seguidores um relato sobre sua preparação para um parto normal e como foi ele ter mudado para uma cesariana.



A apresentadora contou que fazer a cirurgia não estava em seus planos, mas após de 20 horas de trabalho de parto, ela deu à luz por meio de uma cesariana humanizada, o que, segundo ela, foi um aprendizado.



"Eu me preparei, estudei, assisti a vídeos, li livros, fiquei cinco meses da gestação fazendo exercícios pélvicos para poder fazer o parto mais natural possível. Me recolhi, deixei de ir em festas de amigos e me dediquei total a esse grande sonho de gerar uma filha", escreveu a apresentadora.



Ela afirma que tinha certeza de que Zoe nasceria de parto natural, uma vez que tinha se preparado para isso e não pensou em um plano B.



"E depois de 41 semanas e mais de 24 horas de bolsa rompida, 20 horas de trabalho de parto, ainda não tinha minha filha nos meus braços. Foi através de uma cesariana, que tinha medo, receio e não estava nos meus planos, porque a anestesia, corte, cicatriz e tempo de repouso não saíam da minha cabeça, que chegou o maior presente da minha vida. Foi emocionante", relatou.



Sabrina escreveu que tem refletido muito sobre todo o processo do parto, que foi "fundamental", porque a menina nasceu saudável "Minha filha, em meio a tanta emoção, me fez compreender que ela é quem escolheria a forma como viria ao mundo", disse.