Sabrina Sato posta foto e relato sobre parto: 'Me fez mais forte'

(Foto: Reprodução/Instagram)

Mamãe de primeira viagem, a apresentadora Sabrina Sato compartilhou neste sábado (1) uma foto do parto da filha, Zoe, que nasceu na quinta-feira (29), em São Paulo. Foram cerca de 24h de trabalho de parto e Sabrina acabou fazendo uma cesariana, mesmo tendo planejado um nascimento natural.

A apresentadora aparece na foto em uma banheira, junto do marido, o ator Duda Nagle. Pelo celular, o papai monitorava as contrações. Sabrina escreveu um texto contando como foi sua experiência e agradecendo o apoio do marido e a torcida dos fãs. Leia abaixo:

"É muito amor. Puro amor. Um amor que não tem explicação. Que transborda. Ela acabou de chegar e já me ensinou tanto. Me fez mais forte, me fez mãe. Sinto que estou sonhando. E nem em sonho acha que pudesse ter uma família tão especial. A cada dia a minha admiração, amor e respeito pelo paizão @dudanagle só cresce. Aqui nesse momento, ele estava igual um treinador me dando forças e monitorando as contrações. Agora somos uma família. E obrigada por tanto carinho, orações, torcidas de amigos, famílias, fãs e de todos vocês nesse momento mais feliz de nossas vidas."