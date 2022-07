Sabrina Sato revela ser viciada em vibradores: 'Tenho uns 40'

Depois que Sabrina Sato saiu da Record TV e virou a mais nova apresentadora da Globo, ela tem se soltado muito mais, principalmente no programa Saia Justa. Na edição desta quarta-feira (20), a jornalista comentou sobre seus desejos sexuais e que não tem vergonha de revelar que tem mais de 40 vibradores.

"Tenho uns 40, vários... Vou me desfazendo, doando os usados. Dou de presente e ganho também. Eu adoro, sou praticamente viciada em vibradores", contou. Sabrina, que é casada com Duda Nagle e tem 40 anos, não dispensa os vibradores nem na hora de dormir.

"Esqueci na cama, tive que pedir de volta. Eu levo nas viagens, para poder dormir bem", comentou. Tia Má, que foi a convidada da semana, também falou sobre a masturbação ter sido essencial em sua vida durante a gravidez.

"Sentia muitas dores e minha ginecologista disse que eu tinha que me masturbar para melhorar. Respondi: 'Eita, que coisa boa'", brincou.

Luana Xavier, apresentadora do Saia Justa, também deu seu depoimento referente aos vibradores em sua casa. Uma mulher, que organizava o apartamento todo, encontrou um dos brinquedos no fundo do armário.“Ela encontrou e disse: ‘Luana, o que isso fazendo no fundo do seu armário se isso era para estar na mesinha de cabeceira?’.”