SAC altera horário de atendimento de postos em shoppings de Salvador

Os postos SAC que ficam em shoppings de Salvador alteraram o horário de funcionamento. As unidades dos shoppings Barra, Bela Vista e Paralela, além do Shopping da Bahia e Salvador Shopping passam a atender de 11h às 20h, de segunda a sexta-feira; e de 11h às 15h, aos sábados. O SAC Servidor, que fica no Multishop Boca do Rio, e o SAC Liberdade passam a atender de 11h às 18h. Além disso, o SAC Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) vai funcionar de 10h às 18h.

O atendimento nos SAC só funciona com agendamento feito on-line. Para ter acesso à plataforma e agendar o atendimento em qualquer posto da Rede SAC, basta acessar o site (clique aqui) ou baixar o aplicativo disponível para Android e iOS, seguindo o passo a passo para cadastro. Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) ainda disponibiliza o site institucional do SAC e o call center: 0800 071 5353 ou 4020-5353.

Protocolos

Quem vai para o SAC deve seguir as recomendações sanitárias do Governo do Estado e da Organização Mundial de Saúde (OMS), usando máscara e procurando manter distanciamento.

Entre as medidas de segurança adotadas pela estão a disponibilização de dispensers com álcool em gel; reforço na higienização das dependências da carreta, bem como dos móveis; reorganização do espaço de espera para promover o distanciamento, e controle da quantidade de agendamentos, reduzindo o número de pessoas no ambiente.