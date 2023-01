SAC amplia atendimentos aos sábados na capital e no interior

O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) vai oferecer a medida de atendimento especial aos sábados em mais dois postos na capital baiana. O objetivo é suprir a demanda da população. Neste sábado (7), estará à disposição do cidadão, exclusivamente, atendimentos para os serviços de RG e Detran/Habilitação, nas unidades de Pituaçu e em Periperi, ambos das 08h às 12h.

Além desses, também já em funcionamento, durante os sábados, estão os postos Barra, Bela Vista, Shopping da Bahia e Salvador Shopping, das 09h às 13h. Já na Região Metropolitana de Salvador, o posto Camaçari funciona das 09h às 13h e em Lauro de Freitas, das 10h às 14h.

Interior

O SAC ampliou os atendimentos no interior do estado também. Nos postos SAC Feira II, SAC Conquista II e no SAC Barreiras, é possível ter acesso aos serviços do Detran e de RG; neste sábado (7), das 08h às 12h.

O atendimento na Rede SAC durante os sábados é realizado 100% por agendamento, através do SAC Digital. Para ter acesso à plataforma, é só baixar o aplicativo SAC Digital ou digitar o endereço www.sacdigital.ba.gov.br na internet.

Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br) e o call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).