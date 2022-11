SAC Móvel realiza atendimento no Salvador Norte Shopping

O SAC Móvel iniciou atendimento no Salvador Norte Shopping nesta terça-feira (1). Os serviços disponíveis são a 1ª e demais vias do RG; CPF; antecedentes criminais, recadastramento Ceprev (prova de vida para aposentados e pensionistas do Estado) e serviços da Ouvidoria Geral do Estado (OGE).

O atendimento é das 8h às 17h, por ordem de chegada. Para emissão de carteira de identidade, é necessário levar duas fotos 3×4. A fotografia deve ser colorida e ter a imagem frontal da pessoa a ser identificada, sem retoque, e com a cor do fundo branca.

Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o aplicativo e portal SAC Digital e o site institucional do SAC, além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).