Sacada de mestre: confira looks inspirados no beach tennis

beach tennis é a atividade física do momento. Praticado ao ar livre , na areia, se adaptou fácil em Salvador e já tem quadras espalhadas pela cidade. Criado na Itália na década de 1980, pegou emprestado o formato do frescobol mas adicionando novos elementos. A arena parece com a do vôlei de praia, mas sua raquete e bolinha têm design próprio. Aproveitamos essa febre esportiva e decidimos revisitar o guarda-roupa de quem é adepto da modalidade. Partimos das peças criadas pela marca Ogiva (@ogivaloja), especializada em roupas para prática do tênis de praia. Incrementamos com nosso toque fashion adicionando elementos irreverentes. Fizemos combinações coloridas, que podem ir da quadra para as ruas, depois das partidas.



Vibrante

O vestidinho fitness ganhou a companhia de uma jaqueta em tons neon para acender o look. Meia listrada, tênis com solado volumoso e óculos máscara dão toques de estilo.

Mais é demais

O combo legging mais top pode ser básico ,mas foi incrementado com shortinho e camisa com proteção UV, em tons vivos. Pochete e viseira arrematam a produção.

Combinado

Seguindo as cores do top e short escolhemos a estampa da camisa que vai fácil para o pós treino. A meia de cano alto laranja vira acessório bacana.



FICHA TÉCNICA:

Fotos: Caio Diniz(@caiodiniz1)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza: Kal Nascimento (@kalnascimentostudio / @kalbelezadeverdade )

Modelo:Kalline Zins (@kallinezins) da Agência 40 graus Bahia (@40grausmodels / @40grausbahia)

Agradecimento: Clube Espanhol (@clubeespanhol)

Vestido, tops, legging e short da Ogiva (@ogivaloja). Demais peças da Renner Shopping Barra (@lojasrenner)