SACs de Salvador suspendem atividades no próximo sábado (8)

As quatros unidade do SAC que funcionam em shoppings da capital baiana vão suspender as atividades neste sábado (8). O motivo é o feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Os postos SAC dos shoppings Barra, Paralela, Bela Vista e do Salvador Shopping voltam a atender à população normalmente na próxima segunda-feira (10). Aos sábados, estes quatro postos funcionam das 9h às 13h.

Leia também: Veja como será o funcionamento dos shoppings neste feriado

A Rede SAC possui 71 unidades de atendimento, sendo 37 Postos (na capital, região metropolitana e interior) e 31 Pontos SAC. Além disso, operam três rotas do SAC Móvel, unidades itinerantes que percorrem localidades que não possuem SAC.

Para outras informações sobre serviços prestados, horários de atendimento e endereços, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza os aplicativos SAC Mobile e SAC Digital, os Portais SAC ( www.sac.ba.gov.br ) e SAC Digital ( sacdigital.ba.gov.br ), além da central telefônica de atendimento, através do 0800 071 5353 (telefone fixo) e 4020 5353 (telefone móvel).