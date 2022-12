Sadia para quem?

Antes de qualquer coisa coma o seu peru na paz do Senhor Jesus Cristo. Seu peru, seu chester (mesmo sem saber que diabo é isso) e seu tender bolinha, que eu sei que em princípio o Natal acontece só uma vez no ano e é importante manter tradições.

Mas como tem sempre um porteiro trabalhando até na hora da virada do ano, há também quem faça a vigília por trás do encanto e da delícia questionável do peruzão over decorado com cerejas que brotam do seu sobrecu.

- Lá vem você, Katita, com sua chatice até na noite de Natal! Mas será possível?

- Não senhora, eu não disse que era pra comer seu peru sem culpa que eu ficava na vigília? Então pronto. Porque veja bem, em todos os processos revolucionários da humanidade não tem negócio de madorna sem revezamento de uma vigília constante.

(Foto: Katia Najara/Divulgação)

MAS O PERU É TRADIÇÃO

Do Thanksgiving, né? Só pode. Porque quem gosta de negócio de peru é o povo do hemisfério Norte, gente; norte-americanos, ingleses, holandeses. São deles as tradições de Santa Claus, árvore de pinheiro, neve e rena ártica, que vieram no pacote cristão e todo mundo jura que é nossa essa tradição. Minha mesmo não.

A nossa tradição é galinha, mandacaru e sol na moleira, doa a quem doer. O que não impede ninguém de fazer as suas escolhas porque gosta ou acha bonito. Pode colocar o ar condicionado no máximo que a árvore de Natal coberta de neve vai fazer todo o sentido, mas que fique claro para as crianças, por favor. Para que ao menos tenham uma oportunidade de discernimento. Outro assunto, outro desdobramento.

S DE SACRIPANTA

Para bancar essa falsa tradição, esse curto-circuito cultural, a indústria avícola (lê-se Sadia) - especializada em “melhoramento” genético (pergunte ao chester de peitão estufado, porque a galinha de Deus não passou no teste de qualidade), diplomada pela Embrapa, vai produzir anualmente só de peru 160 mil toneladas, a maioria para embutidos e o resto para o Natal - enquanto a produção de frango é de 14 milhões de toneladas anuais (números da própria Embrapa).

Manda rodar aquela campanha literalmente matadora de Natal em todos os canais, e dita as regras. Todas essas aves, invariavelmente transgênicas e temperadas quimicamente que encontramos no mercado nessa época, tem de 4 a 5kg (fêmeas abatidas com 10 semanas de vida) - muita carne portanto para o novo modelo de família brasileira - de um a dois filhos, no máximo. Mas como é tradição, compra-se 4 quilos de peru para 4 pessoas, sem saber como administrar aquela carcaça gigante - que muita gente já salta em autodefesa dizendo que compra porque adora o escaldado que supostamente será feito depois, mas é tanto fuzuê de fim de ano que tem gente que vai encontrar carcaça véia congelada um ano depois nas profundezas do freezer.

É real, e tudo pela tradição. Uma tradição tão forte que até faz algumas pessoas acreditarem que gostam de peru - uma ave de gosto, textura e cor estranhíssimos para o meu paladar, pelo menos. Cresci ouvindo minhas mais velhas falando sobre “como é dura a carne do peru” ou “peru tem que saber fazer”, numa alusão clara a um choque cultural que aprendemos a engolir pela tradição do marketing.

UMA AVE DO MEU JEITO, TERIA COMO?

Não. Antigamente, até há alguns anos, a gente ainda conseguia comprar perus sem tempero químico ou até mesmo resfriados. Para famílias pequenas havia a opção de compra apenas do peito. Como cozinheira, enquanto isso foi possível, eu cheguei a oferecer perus nas ceias de Natal dos meus clientes, mas desde antes da pandemia a indústria tornou-se ainda mais imperativa obrigando os consumidores lobotomizados pela tradição de Natal a consumirem apenas perus inteiros, quimicamente temperados, e com T de transgênico, como já disse. Invariavelmente. É só olhar no mercado e no site da Sadia.

Portanto, se você é uma cozinheira decente, que gostaria de marinar a sua própria ave, NÃO ROLA. A Sadia não tem interesse. E também não rola de procurar um pequeno produtor, porque não tem, nem perca o seu tempo. O monopólio é da Sadia com chancela da Embrapa, como mostra esse trecho de uma entrevista concedida ao portal Agrosaber em dezembro de 2021 pelo pesquisador Élsio Figueiredo (Embrapa/SC), onde claramente desencoraja qualquer iniciativa para a criação de aves sãs no Brasil:

“Por que e para quem alguém gostaria de produzir perus? Qual a demanda desse mercado? Qual a escala necessária para otimizar a logística e a rentabilidade do negócio. Perceba que produção brasileira de perus é feita por poucas e grandes empresas globais.”

Portanto, hoje em dia quem oferece essas aves para a ceia de Natal, ou num mínimo de compostura lava o que pode do tempero químico e retempera a ave de forma minimamente decente, ou nem isso, assa assim mesmo e te cobra o dobro para rechear com frutas o seu sobrecu – digo da ave, no caso.

É por essas e outras que restaurantes e cozinheiras decentes não oferecem essas aves de Natal para os seus clientes. É por essas e outras que eu fico com meu Galeto de Festa (abatido e resfriado, pelo menos). É por essas e outras que alguém tem que fazer o trabalho sujo e revezar na vigília constante das “tradições culturais”.

Um Natal feliz com ou sem peru, e quem sabe um bocadinho mais consciente!

Amor,

Katita

Kátia Najara é cozinheira e empreendedora criativa do @piteu_cozinhafetiva