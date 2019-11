Safadão bate próprio recorde e faz show de sete horas em alto mar

Com ingressos esgotados, a segunda edição do WS Board, o cruzeiro de Wesley Safadão, foi palco para mais um recorde. É que o cantor, conhecido por seus longos e enérgicos shows, cantou por sete horas em alto mar. Safadão entrou no palco às 3h20 desta segunda-feira (25), e só parou de cantar às 10h15 da manhã. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Além de cantar o tempo todo, ele recebeu participações especiais, como a do cantor Leo Santana, que acompanhou o amigo até o fim da apresentação. O pagodeiro é uma das atrações do WS Board.

Safadão também confirmou que a próxima edição, de 2020, será transformada em um DVD, e terá Marilia Mendonça, que foi obrigada a desmarcar sua participação deste ano por conta da gravidez.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

O cantor também não descarta a possibilidade de fazer cruzeiros pelo Nordeste e até no exterior. “O WS on Board é o tipo de projeto que o cara fala: ‘rapaz, se não der certo, o prejuízo é grande.’ É aquele tipo de coisa que trinca qualquer empresa se não der certo, mas eu sempre gostei muito do desafio. Quando eu quero fazer uma coisa e alguém me disser 50 vezes que não dá, mas achar que tem uma brecha, eu vou nessa brecha”, diz Safadão.

Segundo ele, existem alguns projetos para o Nordeste. "Além dos shows que são muitos, um cruzeiro por lá é algo que precisamos fazer”, adianta o artista.

O WS On Board saiu do porto de Santos neste sábado (23), passou por Búzios e Ilha Grande, no Rio de Janeiro, e a partir

desta segunda começa a voltar para Santos.