Safadão cai no funk e aparece com cabelo colorido e tatuagens em clipe com MC Kekel

O cantor Wesley Safadão caiu no funk e lançou nesta sexta-feira (7) sua primeira música em parceria com o cantor MC Kekel. Mmistura de batidão de funk com forró, Desencana seria lançada na semana passada, mas com a morte do cantor Gabriel Diniz em uma queda de avião, os músicos decidiram prorrograr o lançamento. Safadão e Diniz eram muito amigos.

No clipe, o forrozeiro aparece com um visual totalmente diferente, com direito a cabelo colorido, tatuagens, casado de pele remetendo ao look dos rappers americados, anéis e batidões."Se o grave bater já era, se o beijo encaixar sou dela, se o grave bater eu sei que vai dizer no meu ouvido aiaiai", diz parte do refrão.

"Tenho um carinho e um respeito muito grandes pelo funk, que tem sido ameaçado. Me sinto feliz e honrado de estar aqui gravando com o Kekel, poder levantar a bandeira e dizer que estou junto com vocês", disse Safdão em entrevista ao G1.

Dirigido por Mess Santos ("Sonhei que tava me casando"), o clipe resgata a cultura dos bailes de hip hop e disputas de MCs e foi gravado em uma fábrica de São Paulo.