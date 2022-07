Safadão fala sobre hérnia que o levou a cirurgia: 'Não senti meus testículos'

A crise de dor na coluna que afastou Wesley Safadão dos palcos assustou o cantor. A dor, que irradiou pelas pernas, o deixou sem sensibilidade nos testículos.

“Para respirar, doía. Se eu quisesse encher o meu pulmão, sentia dor. Eu sentia muitas, muitas pinçadas. Era na perna direita, era na perna esquerda”, conta Safadão.

A crise aconteceu na madrugada do dia 25 de junho, quando Safadão faria em Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas e Conceição do Jacuípe. Toda a agenda foi cancelada.

Em entrevista ao Fantástico, veiculada nesse domingo (17), o cantor contou que a primeira crise aconteceu há 4 anos, quando ele descobriu que tinha dois discos danificados. Nessa última crise, o conteúdo de um desses discos extravasou e invadiu o canal que existe dentro da coluna, por onde passam os nervos que chegam às pernas e à região pélvica, o que provocou a dor.

Para resolver a questão, o médico fez um procedimento e injetou uma medicação. Safadão acreditou que estava bem para voltar aos palcos e chegou a fazer uma postagem anunciando o retorno, mas outra crise aconteceu.

“Eu posto uma foto nas redes sociais dizendo, ‘gente, hoje tem show em Caruaru, em Pernambuco, no São João de Caruaru’. Quando eu posto a foto, já não estava mais sentindo as minhas pernas, aí me segurei na escada. Fui descendo meio que pelos braços, apoiando, apoiando. E foi a primeira vez que não consegui sentir sensibilidade nos meus testículos. Aqui eu passei a mão aqui, disse. ‘Meu Deus, não estou sentindo nada’”, relembra Wesley.

O cantor, então, foi submetido a uma cirurgia para corrigir o problema. Wesley foi operado no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo pela equipe do neurocirurgião Francisco Sampaio. O médico ainda não deu um prazo para que ele volte aos palcos.

"Seria uma irresponsabilidade, no mínimo, da minha parte liberá-lo neste momento para voltar aos palcos. Mas na semana que vem, com 15 dias e com a cicatrização já bem avançada, ele tem 99,999% de chance de voltar", explicou o médico.