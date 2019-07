Safadão, Saulo, Saia Rodada são atrações do festival Terceira Praia de Morro de São Paulo

A terceira edição da festa Terceira Praia, acontece nos dias 15 e 16 de novembro, na Fazenda Caeira, em Morro de São Paulo. Na sexta-feira (15), como já é tradição, acontece o ‘Sambinha do Morro’, a partir das 16h, com DH8 e André e Mauro. A noite Safadão no Morro começa a esquentar com Safadão, Saulo, Alexandre Schnitman e Dayane Félix que agitam a festa a partir das 23h e vão até o amanhecer. Já no sábado (16), a partir das 21h, quem comanda o White Party, são as atrações Saia Rodada e Rafa e Pipo.

Os ingressos, que variam de R$ 60 a R$ 580, podem ser adquiridos nas Lojas Litoraneus dos shoppings, Salvador, Paralela, Bela vista e Piedade, no Sympla e Minha entrada, na Central do carnaval, Via alegria e Balcão de Ingressos





PROGRAMAÇÃO

SAMBINHA DO MORRO

Dia 15 (sexta-feira)

Atrações: DH8 e André e Mauro

Horário: 16h

SAFADÃO NO MORRO

Dia 15 (sexta-feira)

Atrações: Safadão, Saulo, Alexandre Schnitman e Dayane Félix

Horário: 23h

WHITE PARTY



Dia 16 (sábado)

Atrações: Saia Rodada e Rafa e Pipo

Horário: 21h

SERVIÇO

EVENTO: TERCEIRA PRAIA

Data: 15 e 16 de novembro de 2019

Local: Fazenda Caeira, Morro de São Paulo

Atrações: Safadão, Saulo, Saia Rodada, Rafa e Pipo, André e Mauro, Dayane Félix, DH8 e Alexandre Schnitman





VALORES:

SAMBINHA

Espécie R$ 60

Cartão R$ 70

SAFADÃO NO MORRO

Arena

Espécie R$ 110

Cartão R$ 130



Área Vip

Espécie R$ 190

Cartão R$ 220

Backstage

Espécie R$ 340

Cartão R$ 380

WHITE PARTY

Arena:

Espécie R$ 90

Cartão R$ 100

Área Vip:

Espécie R$ 150

Cartão R$ 180

Backstage:

Espécie R$ 220

Cartão R$ 250

PASSAPORTE

Arena:

Espécie R$ 190

Cartão R$ 210

Área Vip:

Espécie R$ 340

Cartão R$ 370

Backstage:

Espécie R$ 530

Cartão R$ 580

OBS: VALORES TERÃO MUDANÇAS DIAS 02/08