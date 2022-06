Safadinha do Pix: mulher é indiciada por estelionato amoroso no DF

Uma mulher de 30 anos foi indiciada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por estelionato amoroso, após ser acusada de conseguir dinheiro enganando homens com promessas de futuras relações sexuais.

Conforme a 13º Delegacia de Polícia (Sobradinho), responsável pelas investigações do caso, a criminosa, que ficou conhecida entre as vítimas de "Safadinha do Pix", agia em aplicativos de relacionamento.

Ela investia sempre em homens que aparentavam ter um bom poder aquisitivo e instabilidade emocional. Dessa forma, dotada de uma boa lábia, a estelionatária, que não teve a identidade revelada em razão da Lei de Abuso de Autoridade, os seduzia em conversas que envolviam afeto e proposta de sexo.

No entanto, com o passar do tempo e ganho de confiança, a mulher acabava encontrando uma forma de pedir quantias em dinheiro para custear despesas diversas. O valor, sempre solicitado para que fosse enviado via Pix, foi o motivo do apelido da mulher.

Safadinha do Pix e suas falsas promessas sexuais

A estelionatária, residente da Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal, tinha apenas um objetivo em meio às trocas de mensagens: conseguir o máximo de dinheiro possível. Para isso, ela buscava sempre despertar o desejo sexual nas vítimas.

Com promessas de sexo, e até mesmo a inclusão de uma amiga no ato, a "Safadinha do Pix" seduzia o homem com que estivesse conversando.

Dessa forma, após perceber que ele estava acreditando em suas falas, ela começava a pedir dinheiro para pagar sessões de bronzeamento, procedimentos em salões e até mesmo para "ajudar uma amiga doente".

No entanto, após conseguir receber a maior quantia possível, ela acabava com a relação virtual e prosseguia em busca de uma nova vítima.