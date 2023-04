Saga Crepúsculo vai virar série de televisão pela Lionsgate

A saga Crepúsculo, criada a partir dos livros da autora Stephenie Meyer, vai virar série de televisão, segundo informações do site The Hollywood Reporter, divulgadas nesta quarta-feira (19). De acordo com o jornal, o estúdio por trás do projeto é a Lionsgate Television. A série também já definiu que Wick Godfrey e Erik Feig, responsáveis por Sorria e Divergente, respectivamente, serão os produtores executivos. Já o roteiro ficará a cargo de Sinead Daly, que também escreveu Me Conte Mentiras.

Ainda não se sabe se a nova produção será remake dos livros ou se terá um novo enredo que se passa no mesmo universo da obra de Meyer. A autora, inclusive, estaria envolvida no trabalho. A série de Crepúsculo ainda não tem data para estrear nem a plataforma na qual será disponibilizada. A ideia é definir os detalhes do projeto antes de negociar os direitos de exibição.

Os filmes da saga, lançados entre 2008 e 2012, deram holofote para o casal de protagonistas, Kristen Stewart e Robert Pattinson, e do lobo Taylor Lautner. Ao todo, os cinco filmes da franquia arrecadaram mais de US$ 3,4 bilhões em todo o mundo.