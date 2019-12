Sai a tabela do Brasileiro feminino; Vitória estreia fora de casa

A CBF divulgou nesta quinta-feira (12) a tabela básica do Campeonato Brasileiro feminino A-1, a primeira divisão do futebol nacional. A competição terá início no dia 9 de fevereiro e contará com 16 clubes, sendo o Vitória o único baiano.

As Leoas estreiam fora de casa contra o Avaí/Kindermann, time tradicional de Santa Catarina e semifinalista no ano passado. O primeiro jogo como mandante será contra o Palmeiras, no dia 12 de fevereiro. O time paulista é um dos quatro que conseguiram o acesso no ano passado, junto com São Paulo, Cruzeiro e Grêmio.

A primeira fase será disputada por pontos corridos em turno único, até 17 de maio. Após 15 rodadas, os oito primeiros colocados classificam para as quartas de final, fase em que começa o formato mata-mata com jogos de ida e volta, e os quatro últimos são rebaixados para a série A-2.

As semifinais serão realizadas só em agosto, porque a competição dará uma pausa para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. A final será nos dias 6 e 13 de setembro.

A Ferroviária, atual campeã, começa a busca pelo tricampeonato diante do Audax-SP. O Corinthians, vice neste ano, é a outra grande potência do futebol brasileiro. Clique aqui para ver a tabela completa.

Jogos da primeira rodada:

Grêmio x Minas ICESP

Cruzeiro x São Paulo

Ferroviária x Audax

Internacional x São José

Avaí/Kindermann x Vitória

Santos x Flamengo

Palmeiras x Corinthians

Ponte Preta x Iranduba