Sai a tabela do Campeonato Baiano; Ba-Vi será no dia 1º de março

A Federação Bahiana de Futebol divulgou a tabela básica do Campeonato Baiano 2020 na noite de domingo (17) e, com ela, revelou que o único clássico Ba-Vi garantido no estadual será disputado no dia 1º de março, pela sexta rodada.

O mando de campo é rubro-negro, seguindo o revezamento adotado a cada ano, mas o palco desta e de todas as outras partidas só serão definidos após apresentação dos laudos técnicos.

A competição começará no dia 15 de janeiro. Atual campeão, o Bahia estreará fora de casa contra a Juazeirense. Já o Vitória receberá o Jacobina no mesmo dia. Ainda pela primeira rodada, se enfrentarão Bahia de Feira e Doce Mel, Atlético de Alagoinhas e Fluminense de Feira, além de Vitória da Conquista e Jacuipense.

A fórmula de disputa é a mesma que foi adotada nesta temporada. A fase classificatória funcionará no sistema de pontos corridos, em que as equipes se enfrentarão em turno único e os quatro primeiros colocados seguirão para as semifinais. O lanterna será rebaixado à segunda divisão.

As semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta, sendo que os mandos de campo dos jogos derradeiros serão dos times com melhor campanha. O primeiro colocado da fase classificatória enfrenta o quarto. No outro confronto, o segundo duela com o terceiro.

Os finalistas também definirão o título em dois jogos, nos dias 19 e 26 de abril, e a última apresentação do campeonato será diante da torcida da equipe com melhor campanha. Tanto nas semis como nas finais, a decisão irá para os pênaltis em caso de empate em pontos e saldo de gols.

Confira aqui a tabela do Campeonato Baiano 2020.