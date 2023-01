Sai novo trailer de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania; veja

Com estreia prevista para dia 17 de fevereiro, a Marvel lançou novo trailer do filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. A prévia apresenta o vilão Kang, o Conquistador (Jonathan Majors), agora introduzido no MCU no longa - uma variante de Kang já deu as caras em Loki.

Veja o trailer abaixo:

Além dos retornos de Paul Rudd e Evangeline Lilly nos papéis de Scott Lang e Hope Van Dyne, respectivamente, o filme contará com Kathryn Newton (Big Little Lies) como Cassie Lang e Majors (Loki), como o vilão Kang.