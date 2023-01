Sai primeiro trailer da 3ª temporada de The Mandalorian

A série The Mandalorian divulgou um teaser de seu terceiro ano, previsto para estrear em 1º de março, na plataforma Disney+. Na prévia, vemos Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu, em novas aventuras juntos pelo mundo de Star Wars.

Confira abaixo:

The Mandalorian acompanha as desventuras do mercenario Djarin, regido pelo código de honra dos Mandalorianos, pela galáxia durante o período Imperial. O seu companheiro de viagem é Grogu, conhecido pelos fãs como "Baby Yoda".

As duas primeiras temporadas de The Mandalorian já estão disponíveis no Disney+. O terceiro ano tem previsão de estreia para 1º de março de 2023.

Além do trailer, a Disney divulgou também o novo poster:

divulgação