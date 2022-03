Saia Justa festeja 20 anos com novas apresentadoras

Nesta quarta (30), os fãs de Saia Justa têm um encontro marcado às 22h45 na tela do GNT: o programa estreia temporada inédita com novidades no elenco, cenário repaginado e quadros especiais em homenagem ao aniversário de 20 anos da atração. A atriz e apresentadora carioca Luana Xavier, a apresentadora e empresária paulistana Sabrina Sato e a cantora, atriz e apresentadora baiana Larissa Luz se juntam à Astrid Fontenelle no sofá, que dessa vez conta com cenário, assinado por Daniela Thomas e Felipe Tassara, inspirado no traço das figuras femininas de Henri Matisse.

E para celebrar o marco de 20 anos, ao longo dos próximos meses, o programa vai contar com quadros comemorativos, revistar seu acervo para resgatar momentos memoráveis e atualizar conceitos. “Não poderia estar mais feliz em fazer parte do time do ‘Saia’ em um ano que o programa completa 20 anos no ar e ao lado da Larissa, Luana e da Astrid, que acompanho há muitos anos e me inspiram muito. Sempre enxerguei o ‘Saia Justa’ como um programa necessário. Ele foi pioneiro em abordar temas importantes sob a ótica feminina”, diz Sabrina. O programa conta ainda com uma passagem de bastão, na qual Mônica Martelli, Pitty e Gaby Amarantos fazem seus depoimentos sobre o que a atração representa para elas, os principais aprendizados e o legado pessoal e profissional de fazer parte da história do Saia Justa.

“Sou movida a desafios, estou muito empolgada! Principalmente porque acredito que vou aprender muito com essa experiência, não só sobre apresentar, mas sobre ser!”, comenta Larissa. “Minhas Saias amadas são pessoas que eu admiro e não é de hoje. Admirava à distância e agora divido o sofá. O GNT me deu mais que um presente, me deu uma honra, porque não existe na TV brasileira nenhum programa feminino com a dedicação e a responsabilidade do nosso ‘Saia Justa’. Estamos fazendo história com duas mulheres negras de trajetórias distintas integrando o time de um programa tão respeitado. E o público pode esperar o misto de entretenimento e informação já característicos do programa. Estamos afiadíssimas!”, declara Luana.

No programa desta quarta, as Saias falam sobre a forma com que encaram estreias na vida, como o primeiro trabalho, a primeira decepção amorosa, o primeiro filho, e até mesmo a estreia das novas apresentadoras do programa. Na sequência, comentam sobre os riscos de rotular uma pessoa por características físicas ou de personalidade. E, para encerrar, aproveitando a véspera do Dia da Mentira, a atração discute como o ato de mentir mudou com as vidas privadas conectadas nas redes sociais.