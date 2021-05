Saiba 15 curiosidades sobre a saga Star Wars

1 - Antes de ser Skywalker, Luke era Starkiller. Adventures of the Starkiller, Episode I: The Star Wars era o título da segunda versão do roteiro de Uma Nova Esperança. Luke foi rebatizado e chegou à sua personalidade definitiva durante a pré-produção do filme.

2 – O icônico Darth Vader foi o primeiro personagem do universo Star Wars criado por George Lucas, mesmo com seu tempo de tela limitado no longa original, Uma Nova Esperança, em que aparece, ao todo, por 12 minutos no longa que deu origem à franquia.

3- Originalmente, Lucas queria que o personagem fosse dublado por Orson Welles, de Cidadão Kane, mas desistiu por achar que a voz do ator/diretor seria facilmente reconhecida. Com isso, a voz do personagem ficou com James Earl Jones.

3 - A armadura de Darth Vader foi desenhada por Ralph McQuarrie, cuja principal preocupação era a capacidade do personagem de se locomover e respirar enquanto se deslocava da sua nave para a da Princesa Leia - não é explicado o porquê da armadura até O Império Contra-Ataca.

4 - Na primeira versão do roteiro de Leigh Brackett para O Império Contra-Ataca, a revelação da irmã de Luke, que se chamaria Nellith Skywalker, é feita pelo fantasma de Anakin Skywalker - que não seria Darth Vader. Teria sido ele, e não Obi-Wan, que separou os gêmeos para protegê-los de Darth Vader, sendo que Nellith também estaria passando pelo treinamento Jedi em outra parte da Galáxia para, depois, unir forças com o irmão e derrotar os Sith.

5 - O nome R2-D2 significa "Reel 2, Dialog 2". A sigla surgiu durante a pós-produção de Loucura de Verão (1973), quando o editor de som pediu a Lucas o R2-D2, ou o Rolo#2 (Reel 2) do Segundo Diálogo (Dialog 2). Lucas gostou do som da abreviação e anotou para usá-la no futuro. Nas primeiras versões do roteiro, R2-D2 podia falar normalmente. Apesar de suas falas terem sido removidas, as reações de C-3PO ao diálogo foram mantidas no roteiro.

O diretor Geroge Lucas no set de Star Wars Natalie Portman como a rainha Padmé Amidala Anakin Skywalker e Obi Wan Kenobi O jovem Han Solo e Chewbacca John Boyega como o ex-Storm Trooper Finn O mestre jedi Yoda

O diretor Geroge Lucas no set de Star Wars Natalie Portman como a rainha Padmé Amidala Anakin Skywalker e Obi Wan Kenobi O jovem Han Solo e Chewbacca John Boyega como o ex-Storm Trooper Finn O mestre jedi Yoda

6 - Originalmente, Darth Vader seria um caçador de recompensas intergaláctico, mas depois que o personagem se tornou um Jedi caído, Lucas decidiu reciclar o conceito do "bounty hunter" para Boba Fett. Lucas chegou a considerar revelar nos prelúdios que Vader e Fett seriam irmãos, mas abandonou a ideia por considerá-la "muito piegas".

7 - Sofia Coppola, diretora de Encontros e Desencontros, e Keira Knightley, conhecida por Piratas do Caribe, interpretam duas das acompanhantes de Padmé, Natalie Portman, em A Ameaça Fantasma. É Knightley, aliás, que se disfarça como a rainha quando a corte de Naboo sugere uma aliança com os Gungans.

8- Em Star Wars: From a Certain Point of View, livro que faz parte do cânone da franquia, revela que Yoda sonhava em treinar Leia e não Luke. No conto There is Another, o mestre Jedi só aceita treinar Luke por insistência de Obi-Wan, pois via no garoto a mesma impaciência e raiva de seu pai, Anakin Skywalker - o futuro Darth Vader.

9 - Muitos sabem que Leia e Luke são irmãos e, por conta disso, a Força também é poderosa na heroína. Mesmo assim, ela nunca quis ser uma Jedi. No livro Legado de Sangue, ela explica que nunca se tornou uma cavaleira pois sua vida é dedicada a política. Nas palavras dela: “Meu dever sempre esteve aqui, trabalhando para criar um governo novo e melhor”.

10- Harrison Ford quebrou a perna durante a gravação de O Despertar da Força. Uma porta da Millenium Falcon caiu em seu pé e as gravações precisaram ser paralisadas para que ele se recuperasse.

11 - Diversos famosos fizeram participações especiais em O Despertar da Força. Simon Pegg faz o alienígena que compra sucatas de Rey, Daniel Craig, o atual 007, viveu o stormtrooper que guardou a protagonista em sua cela na Base Starkiller; e Kevin Smith e Ewan McGregor emprestaram suas vozes para a cena em que a futura Jedi pega o sabre de Luke pela primeira vez.

12 - John Boyega estava tão tenso em deixar vazar a informação de que faria o filme que não revelou nem para os seus pais que conseguiu o papel de Finn em O Despertar da Força. Ele só avisou eles após a divulgação oficial da primeira foto do elenco.

13 - A cena em que Kylo Ren mata Han Solo foi filmada totalmente em tela verde, pois J.J. Abrams ainda não sabia onde queria que a cena acontecesse.

14 - O visual Yoda foi baseado em Albert Einstein. Stuart Freeborn, supervisor de efeitos especiais em O Império Contra-Ataca, usou o próprio rosto misturado com o do famoso físico para criar o personagem.

15 - A inspiração para Chewbacca veio do cachorro de George Lucas, que pesava 58kg e era muito peludo.